Brühl. (jer) Nicht einmal sechs Stunden Schlaf in der Nacht. Laut wummernde Bässe bis 4 Uhr morgens. Zigaretten und Glasscherben, die über den ganzen Platz, verteilt sind. Die Beschwerden der Anwohner nahe der Halfpipe-Anlage Brühl sind zahlreich. Nun hat die erste Bürgersprechstunde am Lieblingstreffpunkt vieler Jugendlicher aus der Region stattgefunden. Bürgermeister Ralf Göck, Mitarbeiter der mobilen Jugendarbeit Brühl, Mitglieder des Jugendgemeinderats, sowie zahlreiche Anwohner hatten die Möglichkeit Anliegen, Ideen und Anregungen austauschen.

Das Gelände, von dem die Rede ist, umfasst eine Halfpipe, die jedoch nicht mehr benutzt werden kann, sowie einen Basketballplatz. "Mit Einführung des Flutlichts auf dem Basketballfeld vor drei Jahren fing der Lärm an, extrem zu werden", erzählte eine Anwohnerin im Gespräch mit der RNZ, die anonym bleiben möchte. Gerade während der Sommerferien hätten sich teilweise wochenlang Jugendliche bis in die frühen Morgenstunden auf dem Platz aufgehalten.

Meist handle es sich dabei um Gruppen von 20 bis 30 Personen. Nach Aussagen der Anlieger, hätten die Jugendlichen auch nicht selten Gettoblaster mitgebracht und in voller Lautstärke Musik gehört. Da sich die nächsten Wohnhäuser, direkt gegenüber der Anlage befinden, fühlen sich dadurch nicht wenige Bürger in ihrer Nachtruhe gestört. Die mobile Jugendarbeit, sowie die der Jugendgemeinderat hatten verschiedene Vorschläge zur Lösung des Problems gemacht.

"Wir müssen mit den Jugendlichen in Kommunikation treten", warf Maren Jungblut, die Leiterin der mobilen Jugendarbeit Brühl, während der Diskussion immer wieder ein. Würde man Jugendlichen auf logische Weise erklären, dass sie durch ihr Verhalten die Nachtruhe der Bewohner störten, zeigten sie in den allermeisten Fällen Einsicht.

In vielen Nächten hatten die Anlieger sogar die Polizei über Auffälligkeiten auf dem Halfpipe-Gelände informiert. Doch die Fälle hatten sich dermaßen gehäuft, dass die Polizei, die Brühler Halfpipe nicht mehr aufsuchte. Dies sei für viele Anlieger nicht nur ärgerlich, sondern bringe sie auch in einen Gewissenskonflikt. "Gerade einige der Mädchen schreien nachts sehr laut, sodass man sich Gedanken macht, dass etwas nicht in Ordnung ist", verriet eine Bewohnerin. Oft habe sie dann mitten in der Nacht nach dem Rechten gesehen, doch es habe keinen Anlass zur Sorge gegeben. Jungblut und die anderen Mitarbeiter der mobilen Jugendarbeit boten an dieser Stelle an, dass Anlieger sie bei Auffälligkeiten jederzeit per Handy erreichen könnten.

Der Jugendgemeinderat hatte sich Gedanken über eine Mauer oder Bepflanzung als Lärmschutz gemacht, jedoch sei dieses Vorhaben aus finanziellen Gründen nicht realisierbar. Es zeigte sich des Weiteren, dass die meisten Anwohner sich nicht für eine generelle Schließung der Anlage stark machten. Stattdessen sprachen sie sich für eine Einhaltung der Nachtruhe ab 22 Uhr aus.

Unter anderem solle ein Zaun möglicherweise verhindern, dass die Anlage bis spät in die Nacht zugänglich bleibe. Erste beschlossene Maßnahme ist ein Plakat, dass auf die Nachtruhe hinweisen soll. Die Stadt Brühl hat nun vor, einmal im Monat eine Sprechstunde abzuhalten. Die Bürgersprechstunde auf dem Halfpipe-Gelände soll nun in regelmäßigen Abständen stattfinden.