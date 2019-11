Von Stefan Hagen

Ketsch/Habaraduwa. Ganz vorsichtig nähert sich der Mann einem Tisch, auf dem zahllose Brillen liegen. Er schaut sich um, scheint "darf ich wirklich?" zu fragen und hält einen Moment inne. Dann fasst er allen Mut zusammen und greift nach einem Gestell. Mit einer Zeitung in der Hand testet er die "Wirkung" der Sehhilfe. Wenige Minuten später verlässt er mit einem Lächeln das Haus. Draußen bedankt sich der Herr überschwänglich bei Heike Steinbach, setzt seine Brille noch einmal auf und schaut sich zufrieden um. Dann sieht man ihn langsam davon gehen.

Heike Steinbach bringt zusammen mit Andreas Müller seit vielen Jahren Brillen nach Sri Lanka. Fotos: zg

Diese kleine Begebenheit ist nur eine von vielen zu Herzen gehenden Szenen, die im Film von Heike Steinbach und Andreas Müller zu sehen sind. Die beiden Ketscher sammeln in Deutschland Brillen für Menschen in Sri Lanka, die sie einmal im Jahr unentgeltlich vor Ort verschenken. Bei der jüngsten Aktion vor wenigen Tagen hatten sie auch zahlreiche Brillen dabei, die RNZ-Leser nach einem Aufruf in der Zeitung gespendet hatten. Vielen Päckchen waren Briefe beigelegt, in denen Steinbach und Müller immer wieder für ihr "tolles Engagement" gedankt wurde.

Wie wichtig der selbstlose Einsatz der Kurpfälzer ist, belegt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation. Demnach hat die Hälfte der Menschen in Sri Lanka mit dem Handicap Sehschwäche zu kämpfen - nicht zuletzt wegen der intensiven Sonnenstrahlen in diesen Breiten. Aber weil die meisten weniger als zehn Dollar im Monat verdienen und eine Brille das Zehnfache eines Lohnes kostet, kann sich nur die Oberschicht eine Sehhilfe leisten.

Die Brillen aus dem fernen Deutschland sind lebenswichtig. Denn mit ihnen können die Bürger des 21-Millionen-Staates im Alltag erkennen, ob das Trinken oder Essen verdorben ist, oder es werden Verwechslungen bei Medikamenten vermieden.

Ziel war in diesem Jahr die 60.000 Einwohner zählende Stadt Habaraduwa. Dort konnten die beiden Deutschen auf die Hilfe von Radna zählen, der nicht nur sein Elternhaus für die Aktion zur Verfügung stellte, sondern auch fließend Deutsch spricht. "Das war für uns natürlich eine große Hilfe", freut sich Heike Steinbach. Und die Tische in Radnas Haus reichten dann kaum aus für die rund 1000 Brillen samt Putztüchern und Etuis.

"Wir waren mit ordentlich Übergepäck unterwegs", erzählt Andreas Müller. Das Gesamtgewicht des Reisegepäcks verteilt auf drei Koffer, Handgepäck und Rucksack habe rund 90 Kilo betragen. Nur gut, dass die Fluggesellschaft angesichts des guten Zwecks gleich beide Augen zugedrückt und auf eine Berechnung des Übergepäcks verzichtet hat.

Blick auf einen der Tische, auf denen die Brillen aus Deutschland ausgebreitet waren. Fotos: zg

Gegen Mittag herrscht an den "Brillentischen" dichtes Gedränge. Im Haus ist jetzt kaum noch ein Durchkommen. Und mittendrin im Trubel Heike Steinbach, die bei der Suche nach einer passenden Sehhilfe den Menschen mit Rat und Tat zur Seite steht. Immer wieder recken sich ihr dankbare Hände entgegen - niemand verlässt ohne Brille das Haus. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie es möglich ist, dass so viele Menschen eine passende Brille finden. Die Antwort sei relativ einfach, sagt Andreas Müller. "Wenn jemand eine geeignete Brille findet und ein Glas entspricht nicht der erforderlichen Sehstärke, geht man mit dieser Brille beispielsweise in eine Augenklinik", erläutert Müller. Dort werde dann die erforderliche Sehstärke ermittelt, und das zu ersetzende Glas diene als Schablone zur Herstellung eines neuen Glases. "Gläser sind in Sri Lanka eher erschwinglich als die sehr teuren Brillengestelle", sagt der Ketscher.

Dann möchten sich Heike Steinbach und Andreas Müller auf diesem Weg noch einmal bei allen Menschen bedanken, die ihre Aktion unterstützt haben. "Damit die Spender sehen können, wie vor Ort alles abgelaufen ist, haben wir einen YouTube-Channel eingerichtet."