Von Christoph Moll

Heidelberg/Mauer/Rhein-Neckar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Kurzem gegen mehrere Mitarbeiter des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Der Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, Thomas Bischoff, bestätigte der RNZ, "dass es Durchsuchungsmaßnahmen gab und wir dementsprechend ein Ermittlungsverfahren führen". Näher wollte er allerdings auf Nachfrage nicht darauf eingehen, da das Verfahren noch ganz am Anfang stehe. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich weder zu dem oder den Beschuldigten noch zum Tatvorwurf.

Nach RNZ-Informationen soll der Verdacht auf Untreue bestehen und die Ermittlungen sollen sich auf den Kreisbrandmeister, dessen Vorgänger sowie weitere Mitarbeiter der entsprechenden Abteilung des Landratsamtes konzentrieren. Eine entscheidende Rolle in dem Verfahren soll die 4000-Einwohner-Gemeinde Mauer spielen, die im Elsenztal zwischen Heidelberg und Sinsheim liegt.

Wie die RNZ erfuhr, hat es Ende Juli gleichzeitig im Landratsamt in Heidelberg, in Privatwohnungen der betroffenen Personen und im Rathaus von Mauer Durchsuchungen gegeben. Die Ermittlungen sollen durch einen anonymen Hinweis an die Polizei ins Rollen gekommen sein. Dabei ging es nach Informationen dieser Zeitung um die Vergabe eines Auftrags für ein Brandschutzkonzept der über 50 Jahre alten Sport- und Kulturhalle in Mauer. Dieses war notwendig geworden, da die Baurechtsbehörde des Landratsamtes im vergangenen Jahr bei einer sogenannten Brandverhütungsschau "gravierende Brandschutzmängel" festgestellt hatte.

Der Gemeinderat von Mauer beauftragte daraufhin den günstigsten Anbieter, nämlich die "Firma BBD Brandschutzberatung" aus Schönbrunn bei Eberbach, mit der Erstellung eines "ganzheitlichen Konzepts zur Ermittlung des Umfangs der einzelnen Brandschutzmaßnahmen", wie es hieß. Kosten hierfür: über 10.000 Euro. Das genannte Unternehmen soll nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung in enger Verbindung zu einer Person stehen, gegen die ermittelt wird.

Der generelle Verdacht: Mitarbeiter des Landratsamtes könnten gezielt bei Brandverhütungsschauen den Bedarf für ein solches Konzept festgestellt und den betroffenen Gemeinden gleich "Empfehlungen" für entsprechende Firmen gemacht haben. Die Gemeinde Mauer hat im Verfahren somit eher eine Zeugenrolle. Bürgermeister John Ehret wollte sich dennoch gestern auf Anfrage der RNZ nicht zur Sache äußern und verwies lediglich auf die laufenden Ermittlungen. Das Landratsamt und der aktuelle Kreisbrandmeister waren gestern nicht für Stellungnahmen zu erreichen.