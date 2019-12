Eier und Dosenwurst dominieren: Das Winterangebot eines Automaten in Weinheim, der noch keine Bon-Taste hat. F.: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Kunden hatten nachgefragt, und er wollte antworten. Doch bisher seien alle Bemühungen vergebens gewesen: "Wir befinden uns in einer Schwebesituation", sagt Stephan Gebhard. Der Händler für Metzgereibedarf aus der bayerischen Opferpfalz vertreibt seit etwa fünf Jahren Automaten für Fleischwaren. Die Debatte rund um die sogenannte Bonpflicht ist auch bei ihm angekommen. Bisher aber weiß er nicht, ob er zu den Betroffenen der "Belegausgabepflicht für elektronische Kassen" zählt.

"Ich habe mehrere Finanzämter in Bayern und Baden-Württemberg kontaktiert", sagt er. Doch die Behörden hätten sich bedeckt gehalten: "Ich habe weder ein klares Ja, noch ein eindeutiges Nein zu hören bekommen." Sicher ist nur so viel: Wenn die Automaten Grillgut, Dosenwurst oder frische Eier ausspucken, findet ein Warenverkauf wie an der Theke statt.

Anbieter wie Gebhard und ihre Geräte verzeichnen seit einigen Jahren ungeahnte Erfolge – auch in dieser Region. Klassische Kleinbäcker, Dorfläden und eben auch Metzgereien schwinden dahin, weil sich der Betrieb nicht mehr rentiert oder der Nachwuchs fehlt. So werden die Automaten auf dem Dorf und in kleineren Städten eine Alternative zum Discounter.

Gebhard greift sowohl bei der Herstellung der Automaten als auch beim Fleischverkauf auf Geschäftspartner zurück. Er schätzt die Zahl der Fleisch- und Wurstautomaten mittlerweile auf etwa 300. "Die Geräte stehen zwischen Bozen und Schleswig-Holstein", sagt er. Einer seiner Partner ist der Weinheimer Metzgermeister Jens Müller, der unter "Woschte Miller" firmiert. Als Müller 2017 seinen ersten Automaten an einer Landstraße im Odenwalddorf Rippenweier in Betrieb nahm, priesen Grillfreunde das Gerät in euphorischen Facebook-Posts.

Aber auch im Winter gibt es keinen Verkaufsstopp, betont Metzger Müller im RNZ-Gespräch. Wenngleich jeweils ein Teil des Angebots an die Jahreszeit angepasst werde. Müller verkauft seine Waren zwar nicht ausschließlich über Automaten. Diese waren aber mit ein Grund dafür, dass er vom Lkw-Lenkrad wieder in seinen Lehrberuf zurückgekehrt ist. Im August 2018 wählten Nutzer der Webseite "Selbständig im Handwerk" Müller sogar zur "Persönlichkeit im Handwerk". Er sicherte sich in der Kategorie "Innovator" die meisten Stimmen.

Eine mögliche Bonpflicht für die Automaten wäre jedoch keineswegs das Ende dieses Geschäftsmodells, betont Unternehmer Gebhard. "Es wird halt eine Sauerei", sagt er unumwunden. Er befürchtet, dass kaum ein Kunde die Papierbelege mitnehmen will und diese vor seinen Automaten landen. "Ich kann die Belege auch nicht in ein Ausgabefach fallen lassen wie bei der Bundesbahn", sagt er. Das Fach wäre früher oder später voller Papier.

Nach RNZ-Informationen sind die Unteren Finanzbehörden eher vorsichtig, weil Fälle wie Gebhard und Müller für Übergangsfristen oder gar dauerhafte Erleichterungen infrage kommen. Diese müssten aber bundeseinheitlich erarbeitet werden. Eine Möglichkeit wäre vielleicht auch eine Bontaste, die den Kunden die Wahl lässt, ob sie einen Beleg wollen.

"Technisch ist alles möglich", erklärt Gebhard in breitem Bayrisch. Das zeige schon das Beispiel Italien. Die dortigen Regularien hätten ihn dazu gezwungen, seine Automaten in Südtirol aufzurüsten. Via Internet senden die Geräte nun Tag für Tag Verkaufs- und Umsatzdaten an die örtlichen Finanzbehörden. "Der Datentransfer findet jeden Abend um exakt 21 Uhr statt."