Birkenau-Löhrbach. (pol/mare) Der nach dem Wohnhausbrand in Löhrbach gesuchte 59-jährige Hausbesitzer wurde am Sonntagmorgen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war er zu den Trümmern seines Hauses zurückgekehrt. Nach der Explosion des Hauses im Birkenauer Ortsteil Löhrbach am Freitagmorgen hatte die Polizei nach ihm fahndet. Dem 59-Jährige wird Brandstiftung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilen.

Der Hausbesitzer lebte allein in dem Haus. Die Brandexperten der Polizeidirektion Bergstraße und des Hessischen Landeskriminalamts haben bei der Untersuchung der Trümmerteile mehrere Gasflaschen gefunden, die im Haus gelagert waren. Einige Flaschen sind entweder im Zuge des Feuers oder vor Brandausbruch gezündet worden, sodass es zu einer Explosion kam.

Explosionsunglück in Birkenau - Die Fotogalerie































Zunächst hatten die Ermittler noch keinen Hinweis darauf, wo sich der 59-Jährige aufhält. Auch die Vermutung, dass er der Explosion oder dem Brand zum Opfer fiel, bestätigte sich nicht. Ob der Brand mit der für Freitag terminierten Zwangsversteigerung im Zusammenhang steht, wird geprüft.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen machte die Polizei am Sonntag keine weiteren Angaben zum Sachverhalt.

Update: 14 Uhr, Sonntag, 24. März 2019