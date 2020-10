Von Harald Berlinghof

Biebesheim. Brunnenbauer für die Landwirtschaft haben derzeit Konjunktur. Angesichts von häufiger auftretenden heißen und trockenen Sommern sind immer mehr Landwirte gezwungen, ihre Felder künstlich zu bewässern. Doch auch die Grundwasserspiegel zeigen periodisch schwankende Pegel. Und so ist man im Hessischen Ried zwischen Mannheim und Groß-Gerau dazu übergegangen, so genannte Infiltrationsanlagen zu betreiben, um einerseits die Landwirtschaft mit aufbereitetem Rheinwasser zu versorgen und andererseits den Grundwasserspiegel durch Einsickerung von Rheinwasser zu stabilisieren.

Einerseits um die Trinkwasserversorgung zu sichern, aber auch um zu verhindern, dass ökologisch bedeutsame Sumpf- und Schilflandschaften wie am Kühkopf und in der Knoblochsaue trocken fallen. Grundlage für die Steuerung der Infiltration und des Grundwasserpegels ist eine regelmäßige Ablesung des Pegels an 850 Grundwassermessstellen zwischen Lampertheim und Groß-Gerau. Inzwischen betreibt der Wasserverband Hessisches Ried (WHR) an vier Standorten solche Infiltrationsanlagen. Sie befinden sich bei Pfungstadt-Eschollbrücken, Gernsheim, Groß-Rohrheim und Bürstadt.

Über solche Versickerungsschlitze wird das Rheinwasser in das Grundwasser eingespeist. Foto: Hessenwasser/Jürgen Mai

Die nördlichste der Anlagen in Eschollbrücken wird ab Januar saniert, indem man Versickerungsbauteile erneuert, die aus den 1970er-Jahren stammen. Die Bauzeit für zwei 75 Meter lange, knapp sieben Meter tiefe und 1,5 Meter breite Versickerungsschlitze sowie eine 490 Meter lange Transportleitung mit einem Mess- und Regelbauwerk soll etwa ein Jahr betragen. Die Kosten dafür sollen bei 2,5 Millionen Euro liegen.

Das Wasser aus dem Rhein wird im Entnahmebauwerk Biebesheim gezogen. Dort wird es auch mit einer mechanischen Reinigung, Ozonisierung, chemischer Ausflockung und einer Aktivkohlefilterung aufbereitet. Nach der mehrstufigen Behandlung des Wassers, welche aus dem Oberflächenwasser des Rheins gereinigtes Brauchwasser macht, wird das Wasser in vier Wasserwerke mit Infiltrationsanlagen des WHR gepresst, die zehn bis 20 Kilometer entfernt sind, darunter Eschollbrücken. Dort versickern 90 Prozent des angelieferten Rheinwassers ins Grundwasser, der Rest steht der Landwirtschaft zur Verfügung. Das Brauchwasser gleicht chemisch der Qualität von Trinkwasser, nur eine Beseitigung mikrobiologischer Belastungen unterbleibt, weil eine chemische Desinfektion des Rheinwassers vor einer Grundwasseranreicherung aus ökologischen Gründen nicht gewollt ist.

Dennoch soll das aufbereitete Wasser in der Regel frei von Fäkalbakterien sein, womit eine Verwendung zur Beregnung empfindlicher Sonderkulturen wie Erdbeeren oder Küchenkräutern aus hygienischer Sicht unbedenklich sein soll, wie man beim WHR betont. Die Versickerung des Brauchwassers zur Grundwasseranreicherung erfolgt zum Teil über natürliche Grabensysteme, aber vor allem auch über technische "Infiltrationsorgane". Das Spektrum der künstlich angelegten Infiltrationsbauwerke reicht von sandgefüllten Sickerbecken, über Kiesbohrlöcher bis zu Schluckbrunnen.

Eine Wasserentnahme aus dem Rhein soll den Flusspegel auch bei extremer Trockenheit nicht signifikant beeinflussen. "Die Entnahme liegt im Promillebereich", betont man in der Pressestelle des WHR. Auch in den Extremsommern 2018 und 2019 konnte man ohne Gefährdung des Rheinpegels die Wasserentnahme aufrechterhalten. Die Auswirkung der Entnahmemenge sei von Experten berechnet, geprüft und für unbedenklich erklärt worden, hieß es.

Das Hessische Ried zwischen Rhein und Hessischer Bergstraße dient mit seinem Grundwasserbestand der Versorgung weiter Teile des Rhein-Main-Raumes und hessischer Teile der Metropolregion Rhein-Neckar. Auch die Landwirtschaft bis nach Lampertheim profitiert von der Brauchwasserabgabe des WHR.

Früher gab es die Probleme mit der Trockenheit übrigens so nicht. Vor der Rheinbegradigung durch Johann Gottfried Tulla im 19. Jahrhundert und der Regulierung der Weschnitz war das Ried ein vernässtes und sumpfiges Flachland. Der Name Ried bedeutet so viel wie Schilf oder Röhricht.