Bensheim/Birkenau. (pol/van) Weil sie wegen mehreren Taten gesucht werden, suchen die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen nun mit Phantombildern nach zwei Männern.

Die noch unbekannten Täter sollen am 23. Februar in die Wohnung eines 29-Jährigen in der Taunusstraße in Bensheim eingebrochen sein. Wenige Tage später, am 28. Februar, beraubten sie schließlich die Freundin des Mannes in deren Wohnung in der Wilhelmstraße in Birkenau. Die Gesuchten bedrohten die 28-Jährige mit einem Messer und nahmen ihr Geld aus der Handtasche.

Am 7. März soll die Frau von denselben Männern mit einem schwarzen VW Polo bis nach Bensheim verfolgt worden sein. In der Taunusstraße sollen die Männer die 28-Jährige beim Aussteigen aus ihrem Wagen abgepasst und in ein nahegelegenes Gebüsch gezerrt haben. Dort sei ihre Kleidung mit einem Messer beschädigt worden, wobei die überwältigte Frau oberflächliche Schnittverletzungen erlitt.

Die 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Täter sollen zwischen 20 und 40 Jahre alt sein und waren dunkel gekleidet. Sie trugen schwarze Mützen. Einer der Gesuchten hat am rechten Jochbein ein Muttermal. Zudem trug er einen Dreitagbart.

Wer kennt die Männer auf den Phantombildern? Alle Hinweise zu ihnen und ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim entgegen, Telefon 06252/7060.