Von Marion Gottlob

Meckesheim/Rhein-Neckar. Was für eine Leistung: Bereits zum fünften Mal war Karsten Drath auf seiner Benefiz-Radtour zugunsten der Non-Profit-Organisation Zis unterwegs. In rund zehn Jahren möchte er Schritt für Schritt, pardon, Radtour für Radtour, die Welt umrunden. Dieses Jahr radelte er in nur 24 Tagen 2800 Kilometer und überwand 29.000 Höhenmeter. Der 51-Jährige sammelte mit dieser Tour Spenden in Höhe von 14.700 Euro – bei allen fünf Touren ergibt sich ein Gesamtbetrag von 88.000 Euro.

Es war seine zweite Tour in Corona-Zeiten. Während er im vergangenen Jahr Ostdeutschland per Rad umrundete, entschied er sich nun für die Strecke von Travemünde über Malmö bis zum Nordkap. Die Einreise nach Schweden war kein Problem, denn dort gelten nur wenige Corona-Einschränkungen. Drath wählte eine Route mitten durch das Land. So konnte es passieren, dass er stundenlang niemandem begegnete. "Eine solche Einsamkeit habe ich noch nie erlebt", sagt er. Geschäfte sind in manchen Gegenden selten. "Ich habe aber nie Hunger gelitten", betont Drath, "aber manchmal wurde das Trinkwasser knapp, bis ich Nachschub kaufen konnte."

Einige Straßen sind in schlechtem Zustand. So brach bei seinem Hinterrad eine Speiche nach der anderen. "Notgedrungen fuhr ich noch 150 Kilometer weiter", erinnert er sich. Dann ging nichts mehr. Wirklich nicht? Karsten Drath stellte sich an die Straße, um zu trampen. Der fünfte Autofahrer nahm ihn samt Fahrrad mit und fuhr ihn in die nächste Stadt. Von dort waren es aber noch knapp 300 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt. "Die Menschen sind hilfsbereit, man hat das wunderbare Gefühl, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein", erzählt Drath. Nach zwei Tagen war das Ersatzteil für die Reparatur da, schon kurz darauf konnte er seine Tour fortsetzen.

Auf dem Weg begegneten ihm Rad- und Auto-Touristen, die vergeblich versucht hatten, nach Norwegen einzureisen. Das Land hatte sich mehr als ein Jahr lang abgeschottet. Drath: "Alles war ungewiss." Per Internet erhielt er von der Apotheke in Wiesloch das digitale Impfzertifikat. Doch erst wenige Tage vor seiner Ankunft an der Grenze erklärte sich Norwegen bereit, die digitalen Impfdokumente anzuerkennen. So gehörte Drath zu den ersten Touristen seit Beginn der Corona-Krise, die Norwegen betreten durften.

Der deutsche Gast konnte beobachten, wie unterschiedlich Länder der Corona-Krise begegnen: In Schweden war man sehr liberal, dagegen gab es in Norwegen andere Regeln: "Die Menschen trugen keine Masken. Für mich war das sehr ungewohnt. Stattdessen desinfizierten sie sich ständig die Hände, manchmal beim Tanken dreimal." Hatte Drath in Schweden Temperaturen von über 30 Grad Celsius erlebt, so wurde es in Norwegen mit zwölf bis 15 Grad deutlich kühler. "Vor allem der Wind war kalt", sagt er. Mit dem Rad querte er bei starkem Seitenwind eine schmale, 70 Meter hohe Brücke. "Da ging mein Puls auf 300", erinnert er sich. Dann radelte er durch den acht Kilometer langen Tunnel zum Nordkap, der über 200 Meter unter dem Meer entlangführt. Dort unten sammelt sich eiskalte Luft. "Bei der Luft und den Abgasen bekam ich Schnapp-Atmung." Schließlich war er am Ziel, dem Nordkap, angelangt. "Ein gutes Gefühl, weil ich angekommen war, vermischt mit Wehmut." Den Rückweg bewältigte er per Hurtigruten-Schiff, Mietauto und Fähre.

Auf den Besuch von Finnland hatte er bewusst verzichtet, denn das Land war immer noch geschlossen. "Einige haben illegal die Grenze überschritten", sagt er, "das kam für mich nicht in Frage. Ich achte Regeln. Ein illegales Vorgehen hätte nicht zu meiner Benefiz-Tour gepasst."

Seine Tour-Spenden sind für die zis-Stiftung bestimmt, die jungen Menschen Studienreisen ermöglicht, die sie allein durchführen: Die Teilnehmer verpflichten sich zudem, dass die Reise nicht mehr als die Stipendiensumme von 600 Euro kosten darf. Außerdem schreiben sie über das Thema ihrer Reise eine Forschungsarbeit und halten ihre Erlebnisse in einem Tagebuch fest.

Karsten Drath hatte als Jugendlicher zweimal solche Reisen mitgemacht. Seine Benefiz-Touren schenken ihm eine neue, innere Jugend. Hatte er auf den ersten Touren noch in Hotels übernachtet, so schläft er nun gerne im Zelt und bereitet seine Mahlzeiten auf dem Kocher zu. Diese Einfachheit führt dazu, dass er noch mehr Menschen begegnet und der Natur und vielleicht auch Gott näher ist.

Als er unter Schmerzen der Achillesferse litt, sprach ihn ein Mann spontan an: "Tut dir etwas weh?" Karsten Drath nickte. Der Mann legte seine Hände auf und sprach einen Segen. Bei der Erinnerung ist Karsten Drath ein bisschen unsicher "Ich weiß nicht, was ich davon halte. Aber danach ging die Fahrt ohne Probleme weiter. Es war eine Fügung – passend zu einer Benefiz-Tour."