Das offizielles Logo der "Buga 75" in Mannheim war dieser Baum. Repro: Dorn/RNZ

Mannheim. (boo) Der von Vicco von Bülow alias Loriot gestaltete Aufkleber mit dem auf einem Gewehr und einer Margerite reitende "Jäger aus Kurpfalz" ist den meisten Bundesgartenschaubesucher aus dem Jahr 1975 noch in bester Erinnerung. Er war das Markenzeichen eines sommerlangen Fests, das Mannheim bundesweit in die Schlagzeilen brachte.

Er klebte auf Kaffeetassen, Feuerzeugen, Spardosen, Autoscheiben und wurde von den Besuchern mit nach Hause genommen. Von vielen wurde er als Logo der "Buga 75" in den Köpfen abgespeichert. Aber Achtung: Tatsächlich war ein viel dezenteres Bild das offizielle Logo der Buga 75: Ein von Reinhard Lorenz stilisierter kleiner Baum in verschiedenen Grünschattierungen, der heute noch auf dem Briefkopf der Mannheimer Stadtparkgesellschaft auftaucht.

Die beiden innerstädtischen Parks – Luisenpark und Herzogenriedpark – entstanden im Zug der letzten Bundesgartenschau und haben immer noch einen hohen Freizeitwert für Familien aus der ganzen Region. Ebenso der Fernmeldeturm mit Aussichtsplattform, die Fußgängerzone Planken und mehrere Stadtquartiere. "Ein Fest verändert die Stadt", lautete die Überschrift über die Buga 75, die vom damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel eröffnet wurde und vom 18. April bis 19. Oktober 1975 dauerte.

Eine Ausstellung im Marchivum erinnerte im vergangenen Jahr mit vielen Bildern, Filmen und natürlich dem beliebten "Loriot"-Aufkleber an die zweite Mannheimer Gartenschau. Die erste fand 1907 zum 300-jährigen Stadtjubiläum rund um den Wasserturm und die Jugendstilanlage Friedrichsplatz statt.

Dass der Baum und Loriots "Jäger aus Kurpfalz" heute noch in den Köpfen präsent sind, liegt an ihrer Verwendung. Der in der Region bekannte und 2013 verstorbene Fred Reibold aus Schwetzingen übernahm als Maskottchen die Rolle im Jäger-Kostüm. Der Baum ist heute noch Logo der innerstädtischen Parks.