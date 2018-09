Reilingen. (RNZ) Dem Reilinger Rathaus steht im September und Oktober eine umfassende Sanierung bevor. In der Verwaltung selbst spricht man von einem "energetischen Face-Lifting", wenn das Gebäude abschnittsweise zur Baustelle wird. Diensträume, WC-Anlagen, Dachdämmung und Glasfaserkabel - die Maßnahmen sollen das Rathaus in jeder Hinsicht zukunftsfähig gestalten.

Bauträger ist die kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Das denkmalgeschützte Gebäude befindet sich in ihrem Eigentum. Der besonderen Umstände bei der Projektabwicklung ist sich KWG-Geschäftsführer Christian Bickle bewusst: "Das wird bei laufendem Dienstbetrieb ein schwieriges Unterfangen, und ohne Einschränkungen im Dienstablauf wie auch im Angebotsumfang nicht zu bewältigen sein." Im Verlauf der acht Bauabschnitte sind einige Dienststellen für bis zu eine Woche nicht erreichbar. Ein Notfalldienst ist jeweils eingerichtet. Besucher werden über entsprechende Aushänge an den drei Rathauseingängen informiert.

Die Arbeiten erstrecken sich auf nahezu alle Diensträume und Flure im Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Die Wände erhalten einen neuen Anstrich. Sie sind 22 Jahre nach der letzten Sanierung und dem Fensteraustausch im vergangenen Jahr unansehnlich geworden. Der an vielen Stellen verschlissene, graue Nadelfilz auf den Fußböden wird durch einen anderen, auch für Allergiker unbedenklichen Belag ersetzt, der zudem einen verbesserten Schallschutz und Gehkomfort verspricht.

Trockenbauarbeiten sind im Bereich der WC-Anlagen und im Sozialraum fällig. Diverse Sanitärgegenstände und die Fliesenbeläge an Wand und Boden werden ausgetauscht, die abgehängten Decken erneuert. Die Geschossdecke zum Glockenturm erhält eine neue Dämmung, die den Vorgaben der Energieeinsparverordnung entspricht. Auch die Netzwerkstruktur des Rathauses wird dank Glasfaserkabel zukunftsfähig. Kernelement der energetischen Aufwertung ist ein im Kellergeschoss zu installierendes Blockheizkraftwerk, das in Kombination mit Brennwerttechnik neben der Wärme auch regenerative Energie in Form von Strom erzeugt. Eventuelle Überschüsse werden in das Stromnetz eingespeist und vom Netzbetreiber vergütet.

Der erste Bauabschnitt umfasst ab Montag, 10. September, die Erdgeschossräume von Gemeindekasse und Teilen der Kämmerei. Die Mitarbeiter der Amtsräume 104 und 105 werden erst am Montag, 17. September, wieder in funktionsfähigen Räumen erreichbar sein. In der Zwischenzeit gibt es im Nachbarzimmer 103 einen provisorischen Kassenbetrieb.

Die größten Renovierungen sind im Standesamt und in der Grundbucheinsichtsstelle in den Zimmern 112 und 113 geplant. Die drei seit der Auflösung des Grundbuchamts ungenutzten Paternosterschränke sind bereits abgebaut. Mit dem Schließen der vorhandenen Deckenaufbrüche vergrößert sich die Nutzfläche der Dienstzimmer. Die Mitarbeiter müssen für etwa zwei Monate auf Zimmer 114 ausweichen. Dort ist für standesamtliche Angelegenheiten ein Notfalldienst eingerichtet.

Angesichts der zu erwartenden Einschränkungen im Betriebsablauf wirbt Bürgermeister Stefan Weisbrod in den kommenden zwei Monaten um Verständnis. "Die eine oder andere Dienstleistung werden wir in dieser Zeit vorübergehend und auf wenige Tage begrenzt nicht erbringen können", mutmaßt er. Das lasse sich trotz aller Planungen leider nicht ausschließen.

Eine weitere Herausforderung der Maßnahmen ist es, die komplette Verkabelungs- und Serverraum-Infrastruktur bei laufendem Dienstbetrieb umzurüsten. Dafür werden EDV-Experten ins Haus geholt. Das interne Netzwerk mit seinen sogenannten Cat5-Kabeln ist über 20 Jahre alt. Seine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu zehn Mbit/s genüge längst nicht mehr den heutigen Anforderungen, hieß es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.