Mannheim. (cab) Die Brückenerneuerung an der Autobahn A656 bei Mannheim-Friedrichsfeld neigt sich dem Ende zu. Nach rund vier Jahren Bauzeit wird das Projekt bei Mannheim-Friedrichsfeld in diesen Tagen fertig. Damit ist das federführende Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) voll im Zeitplan. Das ist eine Leistung. Denn immer wieder gab es Unvorhersehbares, das den Fluss der Bauarbeiten behinderte – beispielsweise die Verschiebung von Sperrpausen der Bahn, deren Gleise unter der Autobahn liegen.

Die Asphaltfahrbahn der A656 im Baustellenbereich ist längst fertig. Auf der Zielgeraden stehen jetzt nur noch die letzten Arbeiten an – etwa an den Banketten, Leitplanken oder an den Markierungen. Wenn auch diese erledigt sind, geht es nahtlos weiter. Das RP wird dann die Fahrbahn östlich der erneuerten Bahnbrücke über eine Streckenlänge von rund 1500 Metern hinweg sanieren lassen. Zunächst wird bis voraussichtlich November die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim erneuert. Und das nicht irgendwie.

Die marode Betonfahrbahn wird ausgebaut und durch einen Asphaltaufbau ersetzt, der auf 800 Metern im Bereich der Lärmschutzwand offenporig gestaltet wird. Das sorgt für weniger Lärm durch Abrollgeräusche der Reifen. Ferner wird entlang der Lärmschutzwand eine Konstruktion aus Drainage-Beton eingebaut, damit die Wand in Zukunft nicht mehr unterspült werden kann.

Für den Straßenbau wird die sogenannte und bereits eingerichtete "2+0-Verkehrsführung" verlängert, so dass für jede Fahrtrichtung während der Bauzeit ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Seckenheim wird für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Heidelberg wieder geöffnet. Also steht die Anschlussstelle wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Im November – das heißt, wenn die Baustelle planmäßig fertig wird – kann der Verkehr auf der A656 zunächst wieder ohne Einschränkungen in beiden Fahrtrichtungen fließen. Denn erst nach der Winterpause, also im Frühjahr 2021, wird die Fahrbahnerneuerung in Richtung Heidelberg in Angriff genommen. Auch dann wird in jeder Richtung ein Fahrstreifen genutzt werden können.