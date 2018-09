Wiesloch. (rnz/kau) Wegen der Baumaßnahmen zwischen Heidelberg und Wiesloch-Walldorf werden vom 10. September bis 8. Dezember ICE-/IC-Züge, die normalerweise dort halten, über die Strecke via Hockenheim umgeleitet. Einzelne Züge haben Sonderhalte in Neu-Edingen/Friedrichsfeld und Hockenheim.

Zusätzlich werden im Nahverkehr Anschlusszüge nach Heidelberg eingerichtet.

So hält zum Beispiel der um 16.36 Uhr in Stuttgart abfahrende IC 2316 zusätzlich um 17.12 Uhr in Hockenheim. Dort wird im Nahverkehr eine Reisemöglichkeit nach Heidelberg (Ankunft 17.40 Uhr) angeboten. IC 1976 um 20.09 Uhr ab Stuttgart hält zusätzlich um 20.56 Uhr in Neu-Edingen / Friedrichsfeld mit dortigem Nahverkehrsanschluss nach Heidelberg (Ankunft 21.13 Uhr).

Fernverkehrsreisende von und nach Heidelberg sowie Wiesloch-Walldorf müssten in Mannheim und Bruchsal umsteigen.

Betroffene Fahrgäste können sich über die DB Navigator-App, die Internetseite und die kostenpflichtige Service-Nummer der Deutschen Bahn (0180/599-6633) über die aktuellen Verbindungen und Fahrplanänderungen informieren.