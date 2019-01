Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. Foto: dpa

Ludwigshafen. (dpa-lrs) Etwa 1,4 Tonnen Harnstoff sind aus der BASF-Fabrik in Ludwigshafen ausgetreten und in den Rhein geflossen. Es handle sich dabei um keinen "Gefahrstoff", Harnstoff sei "schwach wassergefährdend" und gelte als leicht biologisch abbaubar, teilte der Chemieriese am Mittwoch mit. Laut einer Unternehmenssprecherin bestand und besteht keine Gefahr für Mitarbeiter und Anwohner. Der Austritt sei gestoppt. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium bestätigte den Vorfall.

Nach Unternehmensangaben wird Harnstoff bei der Herstellung von Holzleimen gebraucht. Über das Kühlwassersystem sei der Stoff am Dienstag zwischen 20 und 22 Uhr in den Rhein gelangt. Die genaue Ursache werde noch ermittelt. Wegen der Verdünnung im Rhein sei nicht von einer Gefährdung von Wasserorganismen auszugehen.

Laut BASF hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium vorsorglich die "Rheinanlieger" - also Kommunen, Bundesländer und Nationen am Rhein - über den Vorfall informiert.