Von Alexander Albrecht

Ilvesheim. Das hat sich ein heiratswilliges Paar ganz anders vorgestellt, als es am Dienstagmorgen um 8 Uhr zum vereinbarten Termin im Ilvesheimer Standesamt vorbeikommt. Statt den "schönsten Tag" vorzubereiten, erleben sie die wohl aufregendsten drei Stunden ihres Lebens. So lange dürfen die Eheleute in spe das Rathaus nicht verlassen. Die Türen des Gebäudes werden verschlossen - auf Wunsch der Polizei, die in stattlicher Zahl im Ortszentrum unterwegs ist.

Nur wenige Meter vom Rathaus entfernt, liegt die Filiale der VR Bank Rhein-Neckar. Bereits kurz nach 7 Uhr trifft dort der Kundenberater zur Frühschicht ein, öffnen soll das Kreditinstitut erst um 8.30 Uhr. Doch dazu kommt es nicht. Ein Unbekannter überrascht den Angestellten und bedroht ihn mit einer Pistole. Der Raubüberfall in der 9600-Einwohner-Gemeinde nimmt seinen Lauf.

Dem Mann gelingt es, vier weitere Mitarbeiter in seine Gewalt zu bringen, sie gemeinsam mit ihrem Kollegen in den Tresorraum zu drängen und diesen abzuschließen. Gegen 7.50 Uhr wird die Polizei alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt sollen noch nicht alle fünf Geiseln an ihrem Arbeitsplatz erschienen sein. Wie die RNZ aus Bankkreisen erfährt, hat mindestens eine Mitarbeiterin die Filiale nach 8 Uhr betreten, als bereits zwei Streifenwagen ganz in der Nähe geparkt hatten. Das würde im Umkehrschluss aber auch bedeuten, dass der Bankräuber später mit einer Beute von mehreren Tausend Euro fliehen konnte, obwohl schon Beamte vor Ort waren. Diese Information kann Polizeisprecher Christoph Kunkel auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. "Allgemein ist es aber nicht so, dass wir mit Blaulicht direkt vor die Bank fahren. Das würde die Gefahr einer Geiselnahme noch verstärken."

Weil die Lage unklar ist und niemand weiß, ob sich der Räuber noch in der Bank befindet, werden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) hinzugezogen. "Und auch dann gehen wir nicht einfach rein", erklärt Kunkel. Das erfordere schon eine gründliche Vorbereitung. Schließlich befreien die Spezialkräfte gegen 10.40 Uhr die Geiseln aus dem Tresorraum. "Nur" der Kundenberater hat sich eine Platzwunde zugezogen. "Es geht allen Mitarbeitern den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist", sagt Michael Mechtel, Vorstandsmitglied der VR Bank Rhein-Neckar, am Tatort.

Zugleich kündigt er an, dass die Filiale den Tag über und auch am Mittwoch geschlossen bleibt. "Am Donnerstag geht es weiter, jedoch in anderer Besetzung", sagt Mechtel. Die Stammmitarbeiter sollen erst einmal die Geiselnahme verarbeiten. "Dafür geben wir ihnen die Zeit, die sie brauchen", verspricht Mechtel. In der Spitze fahnden bis zu 100 Beamte nach dem Bankräuber. Zeugen beschreiben ihn so: circa 1,80 Meter groß und etwa 40 Jahre alt, schlank, dunkle Bekleidung. Er soll eine Sonnenbrille und möglicherweise eine Perücke getragen haben.

Die Ermittler leiten eine Ringfahndung ein. Ein Hubschrauber kreist über Ilvesheim, sämtliche Brücken und Autobahnzufahrten bis nach Ludwigshafen werden überwacht, Fahrzeuge kontrolliert. Doch ohne Erfolg. Immerhin finden die Beamten die Tatwaffe, derer sich der Täter bei der Flucht entledigt hat. Gegen 12.30 Uhr heben die Beamten ihren "Sicherheitskorridor" in der Schlossstraße auf. Die rot-weißen Absperrbänder werden entfernt, der Verkehr kann rollen. Anwohner dürfen wieder vor die Tür.

Doch das Unbehagen bleibt. Zwar haben die Ilvesheimer den Einsatz mit typischer Kurpfälzer Gelassenheit verfolgt. "Doch dass einer herumspringt und sich hier womöglich in einer Scheune und einem Garten versteckt hält, finde ich beunruhigend", gesteht eine Passantin. Polizeisprecher Norbert Schätze geht hingegen davon aus, dass der Räuber nur eines im Sinn hat: "So schnell wie möglich hier wegkommen." Bürgermeister Andreas Metz wundert sich, dass sich der Täter überhaupt Ilvesheim für den Überfall ausgesucht hat. "Der Standort könnte nicht ungünstiger sein. Wir leben hier ja auf einer Insel und sind von vier Brücken umgeben, die die Polizei abriegeln kann."