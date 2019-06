Der Kreisel an der Suebenheimer Allee und Schwabenstraße in Mannheim Seckenheim: Hier verhafteten die Spezialkräfte den mutmaßlichen 57-jährigen Bankräuber. Foto: PR Video

Ilvesheim. (pol/rl) Die Polizei meldet nach dem Banküberfall am Dienstag in Ilvesheim einen schnellen Fahndungserfolg. Ein 57 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend in Mannheim-Seckenheim von Spezialkräften festgenommen. In seinem Auto sei die Beute gefunden worden, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der einschlägig vorbestrafte Franzose sitzt nun wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft.

Der 57-Jährige soll am gestrigen Dienstag um 7 Uhr vor der Filiale der VR-Bank-Rhein-Neckar in der Schloßstraße einem Angestellten zunächst aufgelauert haben. Danach soll er ihn mit einer scharfen Schusswaffe bedroht und in die Bankfiliale gedrängt haben. Hier befanden sich weitere vier Angestellte der Filiale. Auch sie bedrohte der Täter mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, Bargeld herauszugeben. Dabei soll er einen der Bankangestellten geschlagen und getreten haben, wobei der Angestellte leicht verletzt wurde. Als die Angestellten dem Räuber mehrere tausend Euro ausgehändigt hatten, schloss er die fünf Angestellten im Tresorraum ein.

Als der Bankalarm kurz vor 8 Uhr beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim einging, wurde die Filiale umstellt. Die Umgebung wurde großräumig abgesperrt. Nach der Flucht des Täters wurden groß angelegte Fahndungsmaßnahmen auch über die Ländergrenzen hinaus eingeleitet.

Mit den in dem Tresorraum eingeschlossenen Personen habe jederzeit Kontakt bestanden, teilte die Polizei mit. Allerdings konnte zu diesem Zeitpunkt nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ob nur ein oder mehrerer Täter in der Filiale waren.

Als die angeforderten Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, SEK und MEK vor Ort eintrafen, wurde die Bank gegen 10.30 Uhr betreten. Als die Spezialkräfte keinen Täter in der Bank vorfanden, befreiten sie die fünf eingeschlossenen Bankangestellten aus dem Tresorraum.

Die Angestellten wurden ärztlich untersucht genommen und von Betreuungsteams der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes begleitet. Der leicht verletzte Bankangestellte wurde medizinisch versorgt.

Als eine Gefährdung für Außenstehende ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt und Anwohner rund um die Filiale befragt. Bei der Suche nach dem Täter waren auch ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer-Hund im Einsatz.

Im Zuge der Ermittlungen konnte in Tatortnähe die Schusswaffe gefunden werden, die der Täter auf seiner Flucht weggeworfen hatte. Bei einer Überprüfung von geparkten Fahrzeugen rund um die Filiale wurde ein Kleinwagen mit französischer Zulassung entdeckt, der in Frankreich als gestohlen gemeldet worden war.

Noch am Dienstagabend entdeckte die Polizei den 57-jährigen Verdächtigen gegen 22.40 Uhr in Mannheim, als er im Auto unterwegs war. Am Kreisel Suebenheimer Allee und Schwabenstraße in Mannheim-Seckenheim hielten ihn Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz an und nahmen ihn fest. Im Fahrzeug befand sich laut Polizei das erbeutete Bargeld aus dem Überfall.

Der einschlägig vorbestrafte 57-Jährige sitzt seit Mittwochnachmittag in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.