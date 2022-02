Von Harald Berlinghof

Eppelheim/Plankstadt/Oftersheim. Noch ist es ein Stürmchen, was sich da in den drei Gemeinden Plankstadt, Eppelheim und Oftersheim gegen die Ausbaupläne der Bahn in Zusammenhang mit der neuen Trasse Mannheim-Karlsruhe zusammen braut. Die vor einer Woche neu gegründete Bürgerinitiative in Plankstadt mit Namen "Bürger-Interessengemeinschaft Plankstadt und angrenzende Gemeinden" (BIP) besteht bislang aus zwei Gründungsmitgliedern. "Aber wir stellen ein reges Interesse an unserer Homepage fest, bei uns einzusteigen", sagt Mitgründerin Caren Thönessen-Knoglinger.

In Eppelheim bemüht sich der Diplomingenieur Erich Zahn um die Gründung einer vergleichbaren Initiative, und in Oftersheim wird es vermutlich auch nicht mehr lange dauern. 20 bis 30 Mitglieder werden wohl benötigt, um die Arbeit, die in einer solchen BI gegen Bahnlärm anfällt, zu erledigen, glaubt Zahn. Es soll seiner Meinung nach ein Dreier-Block von eng miteinander verzahnten Bürgerinitiativen werden, aber wohl keine einzige, ortsübergreifende Bürgerinitiative mit gemeinsamen Strukturen.

Jede der drei Gemeinden hat ihre eigenen Interessen und Aspekte bezüglich der angedachten Linienführung der Bahn. Oftersheim sei mit den Dünen betroffen, Eppelheim und Plankstadt mit dem Grüngürtel zwischen den beiden Orten. Thönessen-Knoglinger sieht in einer gemeinsamen Bewegung der drei Orte strukturell einen Vorteil. Man sei keine Bürgerinitiative als eingetragener Verein, sondern bisher eine Interessengemeinschaft. Am Freitagabend wollten sich Zahn und die beiden BIP-Gründerinnen Caren Thönessen-Knoglinger und Alexandra Ulrich treffen, um Fragen über das weitere gemeinsame Vorgehen zu besprechen.

Ausgehend vom Mannheimer Güterbahnhof über die Gemarkung von Grenzhof hinunter zwischen Eppelheim und Plankstadt hindurch und quer durch die Oftersheimer Dünen verläuft eine der anvisierten Trassenvarianten der Neubau- und Ausbaustrecke Mannheim-Karlsruhe. "Das ginge eigentlich nur unterirdisch", sagt der Verkehrs- und Fördertechniker Zahn. Und wenn man vom Eppelheimer Alten Wasserwerk in Richtung Norden blickt, dann erscheint der Trassenverlauf, den sich die Bahn vorstellt, eher einem Hindernislauf zu gleichen. Zahlreiche Hochspannungsmasten verstellen dort die Landschaft und stehen einer oberirdischen Trassenführung entgegen. "Auch die viel diskutierte Erdgaspipeline würde dort verlaufen und der Radschnellweg ebenfalls", meint Zahn.

Es gebe ja zwischen Plankstadt und dem Rhein und erst recht linksrheinisch alternative Linienführungen, die möglich seien. "Aber das ist nicht unsere Aufgabe, dazu Vorschläge zu unterbreiten. Das sähe dann nach dem Sankt-Florian-Prinzip aus. Irgendwo, bloß nicht bei uns", meint Zahn. Dem stimmt auch Thönessen-Knoglinger zu.

Doch die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass eine Untertunnelung der Stadt Schwetzingen als eine solche verträgliche Variante angesehen wird. Man mag es sich kaum vorstellen, was die Schwetzinger Bürger, unter deren Häusern der Tunnel durchführen müsste, dazu sagen würden. Eine "Vernichtung der Existenzgrundlage der Landwirte, eine Zerschneidung der gewachsenen Ortsstrukturen und die Zerstörung von Lebensräumen geschützter Tierarten" wirft die BIP der Bahn vor. Lärmschutz und Tunnellösungen müssten unbedingt in die Planung miteinbezogen werden.

Beschlossen ist zwar noch nichts, aber eine Antragsvariante für den Streckenverlauf im Bereich der Spargelregion soll laut BIP Ende 2022/Anfang 2023 erstellt werden. Wenn die erst einmal aufgelegt sei, könnte es für eine Reaktion der betroffenen Kommunen zu spät sein, ist auf der Homepage der BIP zu lesen. Diese Antragsvariante werde die Grundlage sein zur Umsetzung des Streckenausbaus zwischen Mannheim und Karlsruhe. Die Plankstädter Bürgerinitiative BIP bietet auf ihrer Homepage die Möglichkeit, sich an der Initiative zu beteiligen. Entweder als aktiver Mitarbeiter oder als Unterstützer.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.keine-bahntrasse.de.