Mannheim. (cab) Das Regionalforum "Schienenkorridor Rhein-Neckar" ist einverstanden mit den Plänen der Deutschen Bahn (DB) für die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim. Grundsätzlich jedenfalls. Denn das Gremium, das jetzt unter der Leitung des Mannheimer Oberbürgermeisters Peter Kurz tagte, sieht weiterhin Klärungsbedarf bezüglich des Lärmschutzes, der Gestaltung von Tunneln sowie der Anbindung an den Knoten Mannheim. Das teilte der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) am Freitag mit.

Die Bahn hatte im November ihre Vorzugstrasse für das Projekt vorgestellt. Grundlage dafür waren die gesetzlichen Mindestanforderungen, die im Laufe des Jahres durch weitere Vorstellungen ergänzt werden sollen. Derzeit ist vorgesehen, dass sich der Bundestag im kommenden Jahr über die Umsetzung und Finanzierung entscheidet. Schon Mitte März will der Planungsausschuss des VRRN wieder über die Neubaustrecke beraten. Die Sitzung des Regionalforums stimmte jetzt weitere Forderungen aus der Region an die DB im Vorfeld ab.

Allgemeinen Konsens gab es zur Trassenführung entlang der Autobahn 67 nach Lorsch über Lampertheim nach Mannheim-Waldhof. Mit dieser Linie würden zunächst alle wesentlichen funktionalen Forderungen an die Strecke erfüllt. Differenzen gibt es aber in Details.

So forderten die Gremiumsmitglieder, dass bei der Planung auch bergmännische Tunnel berücksichtigt werden sollten. Außerdem würden die Tunnellängen sowie die Lagen der Tunnelein- und -ausgänge noch nicht den Vorstellungen der Region entsprechen. Bezüglich bestehender Strecken, also der Riedbahn und der Main-Neckar-Bahn, sei weiterhin der Lärmschutz das zentrale Thema. Gerade an diesen Strecken sei eine umfassende Lärmsanierung unbedingt nötig – wegen der Verlagerung der Güterverkehre tagsüber.

Ein weiterer Knackpunkt ist die Anbindung der Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim an die Bestandsstrecken im Mannheimer Norden. Außerdem müsse die Trasse zwingend kompatibel sein zu den Planungen für die Durchquerung des Knotens Mannheim. Diese stehen allerdings noch ganz am Anfang. Deswegen bekräftigte das "Regionalforum Schienenkorridor" auch dieses Mal, dass in einer technischen Machbarkeitsstudie geklärt werden müsse, ob die Neubaustrecke an einen Tunnel angebunden werden könnte, den das Gremium für das Mannheimer Stadtgebiet fordert.