Von Alexander Albrecht

Mannheim/Karlsruhe. Die Nervosität in der Region steigt: In knapp zweieinhalb Monaten will die Bahn die möglichen Trassenvarianten für die zweigleisige Neu- oder Ausbaustrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe vorstellen. Unmittelbar betroffen sein könnte der Spargelsprengel und Eppelheim. In einem Brief an Frank Sennhenn, den Vorsitzenden der Bahntochter DB Netz AG, betonen Landrat Stefan Dallinger, Politiker und Bürgermeister der Region zwar die Notwendigkeit des Lückenschlusses für den Güterverkehr zwischen Rotterdam und Genua.

Gleichzeitig sehen sie sich dazu verpflichtet, Kriterien zu nennen, die für das Projekt besonders wichtig seien und "unbedingt umgesetzt" werden müssten. Die DB Netze plant für die Bahn die Trasse. Und deren Varianten sollten aus Sicht der Unterzeichner vor allem linksrheinisch, also in der Pfalz, untersucht werden, "da hier bei eine bei Weitem geringere Bevölkerungsdichte besteht". Sollte sich die Bahn hingegen für den rechtsrheinischen Teil der Metropolregion entscheiden, dann stellen der Landrat und die Vertreter des Spargelsprengels folgende Bedingungen:

> Beteiligung: Bürger und Verantwortliche sollen besser in den Prozess eingebunden werden, um die Kommunikation und Feedback-Möglichkeiten zu erhöhen und Entscheidungsprozesse transparent zu machen. Dazu gehörten insbesondere die sich um Lärmschutz bemühenden Initiativen ("Stille Schiene") und feste Beteiligungsstrukturen.

> Wenig Krach: Auch mit zwei neuen Gütergleisen soll kein zusätzlicher Lärm erzeugt werden. Bereits seit Jahren sei die im Oberrheingraben liegende Region durch den Krach der Züge schwer belastet. Darum müsse beim Bau weiterer Gleise für übergesetzliche Lärmschutzmaßnahmen gesorgt werden.

> Unten statt oben: Tunnel oder Einhausungen hätten die Lärmsituation vorhandener und neuer Gütergleise gerade in der Nähe von vorhandenen oder künftigen Siedlungsbereichen deutlich entschärft, so die Verfasser des Schreibens. Daneben dürften die Entwicklungsmöglichkeiten der Anrainerkommunen nicht tangiert werden.

> Verkehr: Gerade der westliche Teil des Rhein-Neckar-Kreises sei bereits durch ein hohes Verkehrsaufkommen sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene stark belastet. Dazu kämen zahlreiche weitere bestehende oder geplante Infrastrukturmaßnahmen. "Wir setzen uns dafür ein, dass dadurch so wenige Flächen wie möglich zusätzlich in Anspruch genommen werden." Zudem sprechen sich die Unterzeichner klar gegen eine weitere Zerschneidung der Landschaften aus, die schon durch verschiedene Bahntrassen, Straßen und Stromleitungen erfolgt sei.

> Der Appell: "Wir hoffen sehr, dass Sie sich bei Ihrer Planung an den von uns vorgebrachten Voraussetzungen orientieren, damit die Akzeptanz für das Bahnprojekt geschaffen und eine schnellstmögliche Verwirklichung stattfinden kann", heißt es an die Adresse Sennhenns.