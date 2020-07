„Dickes Lob an die Bevölkerung“: Die Polizei stellte am Wochenende keine Verstöße gegen die Sperrung des Breitenauer Sees fest. Foto: Gollnow

Obersulm/Neckartailfingen.(lsw/cab) Wahrscheinlich lag es auch am nicht ganz so schönen Wetter, vor allem am Sonntag. Am Breitenauer See bei Obersulm ist es am Wochenende ruhig geblieben. "Dickes Lob an die Bevölkerung", sagte ein Polizeisprecher. Gerade am Samstag hatten die Beamten das Gelände des seit Freitag gesperrten Sees verstärkt kontrolliert, um zu schauen, ob das Nutzungsverbot auch eingehalten wird. Bis zum Abend gab es keine Verstöße.

Der sonst ohne Kontrollen zugängliche See war von kommunaler Seite abgeriegelt worden, nachdem es dort am Wochenende zuvor teils chaotische Zustände gegeben hatte. Mit geschätzten 10.000 Besuchern war der Badebereich völlig überfüllt und an die Einhaltung der Corona-Regeln nicht zu denken gewesen. Also ist Baden, Wassersport und Sonnen auf der Liegewiese bis auf Weiteres untersagt.

Am Aileswasensee bei Neckartailfingen im Kreis Esslingen patrouillierte Security und überwachte den Eingang. Auch dieser war zuvor zu gut besucht gewesen. An diesem Wochenende war die Zahl der Badegäste auf 1000 begrenzt worden. Am Samstagnachmittag waren die Kapazitäten am See jedoch nicht mal voll ausgereizt. Hier hoffte ein Polizeisprecher darauf, dass "die Spielregeln eingehalten werden und die Bürger vernünftig bleiben". Bei Kommunen und Betreibern anderer Strandbäder war die Schließung des Breitenauer Sees mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Sie befürchteten, dass die Menschen nun an ihre Gewässer ausweichen würden – zum Beispiel an die Ehmetsklinge bei Zaberfeld im Kreis Heilbronn.

Hier will man die Lage im Auge behalten und, wenn nötig, ebenfalls mit einer Sperrung reagieren. Der Vollzugsdienst bekam private Security-Verstärkung. Auch der Beginn der Sommerferien lässt die Kommunen über Maßnahmen nachdenken, um die Situation im Griff behalten zu können. In Zaberfeld wird etwa geprüft, ob eine Verordnung für den Badesee rechtssicher wäre. Wie zu hören ist, wollen auch die Gemeinden Pfaffenhofen für den Katzenbachsee und die Stadt Eppingen für den Mühlbachsee und den Elsenzer See so verfahren.

Von einer möglichen Sperrung des frei zugänglichen Epplesees bei Rheinstetten im Kreis Karlsruhe hält Oberbürgermeister Sebastian Schrempp nichts. Auch hier war es an diesem Wochenende entspannter als zuvor, als es ähnliche Probleme gegeben hatte wie in Obersulm.