Von Katharina Schröder

Rhein-Neckar. Die Temperaturen klettern, und in der Metropolregion beginnt die Badesaison. Wer sich nach dem kühlen Nass sehnt, aber nicht ins Freibad will, für den sind die Badeseen in der Kurpfalz eine erfrischende Alternative. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises lobt die "hervorragende Qualität" der Badeseen im Kreis.

Die ersten Proben wurden dort am 10. und 31. Mai genommen, teilt das Landratsamt mit. Und sie ergaben "mikrobiologisch keine Beanstandungen", heißt es in der Mitteilung. Interessierte können sich die aktuellen Werte der überwachten Badestellen jederzeit im Internet anschauen.

Die RNZ gibt einen Überblick über die Badeseen in der Region:

St. Leoner See: Hier hat die Saison bereits am 1. Mai begonnen. Bis zum 14. Juni öffnet der See täglich von 9 bis 20 Uhr, zwischen dem 15. Juni und dem 31. August, kann man dort sogar bis 21 Uhr schwimmen. Auch ein Campingplatz schließt sich an das Gelände an. Parkplätze stehen reichlich zur Verfügung. Die Bus-Linie 719, die zwischen Neulußheim und Rot-Malsch verkehrt, und die Linie 720 (Heidelberg-St. Leon) fahren die Haltestelle am See an. Der Eintritt kostet 3 Euro (ermäßigt: 2 Euro).

Mühlbacher See in Eppingen: Der Natursee liegt idyllisch am Waldrand. Hier gibt es einen Sandstrand und eine kleine Insel, und nebenan einen Spielplatz, eine Liegewiese und ein Kiosk. Der Eintritt ist während des ganzen Jahres frei. Der See wird nicht beaufsichtigt. Parkplätze sind vorhanden, von der Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr wird abgeraten. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07262/4335.

Elsenzer See in Eppingen: Er ist frei zugänglich und liegt unmittelbar an der Quelle der Elsenz. Hinter einem Sandstrand mit Felsblöcken befindet sich eine Liegewiese mit wenig Schatten und ein Spielplatz. Besucher können sich an einem Kiosk stärken, etwas weiter entfernt ist eine Grillhütte. Duschen und Toiletten sind vorhanden, eine Badeaufsicht nicht. Am See befinden sich Parkplätze, Busse fahren den See nicht direkt an. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07260/920180.

Marbach-Stausee bei Mossautal: Im hessischen Odenwald gelegen, bietet der See kostenlose Möglichkeiten zum Baden, Bootfahren und Angeln. Spaziergänger können das Gewässer komplett umrunden. Der See liegt in einem Vogelschutzgebiet, Toiletten und Duschen gibt es vor Ort oder am nahen Jugendzeltplatz. Es sind weder eine Badeaufsicht noch ein Kiosk vorhanden. Besucher haben in der Nähe ausreichend Parkmöglichkeiten, mit dem Bus ist der See nicht direkt zu erreichen. Infos unter Telefonnummer 06062/91990.

Wiesensee in Hemsbach: Jeden Tag ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Neben dem See und einem erwärmten Gewöhnungsbecken befinden sich ein Spielplatz und ein Volleyballfeld, Tischtennisplatten und ein Restaurant. Auch werden regelmäßig Schwimmkurse und Wassergymnastik angeboten. Parkplätze gibt es direkt vor Ort, außerdem fährt die Linie 631 vom Bahnhof Weinheim aus den See an. Der Eintritt kostet 3 Euro (ermäßigt: 2 Euro, Kinder: 1,50).

Waidsee in Weinheim: Hier bieten sich auch Möglichkeiten zum Segeln, Surfen, Fischen, Tauchen, Beachvolleyball und Tischtennis spielen. Bis September Badesee hat täglich zwischen 9 und 20 Uhr geöffnet, ab September kann man täglich bis 19 Uhr baden. Die Parkplätze liegen wenige Meter entfernt, Busse fahren vom Bahnhof Weinheim aus die Haltestelle "Waidalle" an. Der Eintritt ist nur mit einem tagesaktuellen Coronatest oder dem Nachweis über Impfung oder Genesung sowie nach vorheriger Online-Buchung möglich. Eine Karte kostet 4 Euro (ermäßigt: 2,50).

Badesee in Heddesheim: Täglich ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Nichtschwimmern und Kindern stehen ein beheiztes Nichtschwimmer- und ein Planschbecken zur Verfügung. Teile des Ufers sind naturbelassen. Besucher können nach dem Bad Beachvolleyball, Tischtennis und Minigolf spielen. Parkplätze gibt es viele, mit dem Bus (Linie 629) ist der See vom Bahnhof Großsachsen zu erreichen - Haltepunkt ist das Heddesheimer Sportzentrum. Eine Eintrittskarte kostet regulär 4 Euro (ermäßigt: 3 Euro, Kinder: 2,50) und ist nur über die App eTickets Heddesheim zu erwerben.

Blausee in Altlußheim: Das Gewässer und das dazugehörige Nichtschwimmerbecken öffnen am 3. Juni und sind täglich von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet. Die Freizeitanlage bietet einen Bolzplatz, eine Bocciabahn und ein Beachvolleyballfeld. Es ist verboten, Hunde mitzubringen. Die Anfahrt mit dem Bus ist nicht zu empfehlen, mit dem Auto erfolgt die Zufahrt über die Friedensstraße. Der Eintritt kostet 3,50 Euro oder ermäßigt 2,40 Euro.

Erlichsee in Oberhausen-Rheinhausen: Der See im Kreis Karlsruhe ist vor allem auf Familien ausgerichtet, es gibt ein Wassertrampolin, eine Kletterburg und eine Matschanlage. In diesem Jahr hat der See Corona-bedingt besondere Öffnungszeiten. Auch eine Tauch- und eine Segelschule haben auf dem Gelände ihr Domizil aufgeschlagen. Haustiere sind am See nicht erwünscht. Parkplätze stehen zur Verfügung, von einer Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr wird hingegen abgeraten. Eine Eintrittskarte kostet 4 Euro.

Stollenwörthweiher in Mannheim: Den See erreicht man von zwei Seiten: am Westufer gibt es den "Stollenwörthweiher II" mit üppiger Liege- und Spielwiese, Beachvolleyballfeld und einem Spielplatz mit Rutschen und Klettergerüst. Am Südufer ist das "Heinz-Hunsinger-Sommerbad" mit einer Liegefläche von 25.000 Quadratmetern, einem Kinderbecken und einem Nichtschwimmerbereich. Für beide Seebäder gibt es einen großen Parkplatz, außerdem sind sie über die Straßenbahn-Haltestelle "Stollenwörth" erreichbar. Der Stollenwörtweiher II (Promenadenweg 4) hat täglich von 9 bis geöffnet, das "Heinz-Hunsinger-Sommerbad" (Rheingoldstraße 204) von 9 bis 20 Uhr.

Info: Die RNZ hat einige Seen und Freibäder in der Region unter die Lupe genommen.