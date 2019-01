Ludwigshafen/Frankenthal. (dpa/lrs) Im Frankenthaler Babymordprozesses muss das Oberlandesgericht Zweibrücken die Freilassung des Angeklagten nach mehr als zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft prüfen. Dazu forderte das Bundesverfassungsgericht das pfälzische Gericht in einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung auf. Die Richter in Karlsruhe hinterfragten insbesondere kritisch den schleppenden Verlauf der Verhandlung. Die mögliche Entlassung hat nichts mit der Frage zu tun, ob der 35-Jährige später eine Gefängnisstrafe erhält oder nicht.

Die Verfassungsrichter gaben einer Beschwerde des Angeklagten statt. Die Inhaftierung des Mannes wegen der langen Verfahrensdauer sei nicht ausreichend begründet, daher sei der seit Mai 2016 einsitzende Angeklagte in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt. Damit ist nun das Oberlandesgericht in Zweibrücken am Zug.

Dort hieß es, über die mögliche Entlassung des Angeklagten werde voraussichtlich kommende Woche entschieden. Das Oberlandesgericht habe bereits vom Landgericht Frankenthal die Akte und eine Stellungnahme angefordert. Das Bundesverfassungsgericht hatte unter anderem vorgegeben, die Belastungssituation im Landgericht zu prüfen.

Der Verteidiger des Angeklagten forderte mit Nachdruck die Entlassung seines Mandanten aus der Untersuchungshaft. "Ich sehe da keinen Spielraum für das Oberlandesgericht Zweibrücken", sagte Anwalt Alexander Klein. Das Bundesverfassungsgericht habe die Freilassung nicht direkt anordnen können, aber aus seiner Sicht sehr eindeutig geurteilt. "Sollte das Oberlandesgericht anders entscheiden, werde ich meinem Mandanten empfehlen, dagegen Beschwerde einzulegen."

Das Bundesverfassungsgericht hatte unter anderem eine äußerst geringe Verhandlungsdichte beim Landgericht Frankenthal kritisiert. Dazu sagte Anwalt Klein, das Gericht habe zwar vor kurzem 19 weitere Termine bis April und damit künftig eine höhere Verhandlungsfrequenz angesetzt. Dies sei aber Augenwischerei, da an einigen dieser Termine weder er noch ein bestimmter Sachverständiger zur Verfügung stünden.

Der Angeklagte soll 2016 seine zwei Monate alte Tochter aus dem zweiten Stock eines Hauses geworfen und so getötet haben. Neben Mord wird dem Deutschen auch versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme vorgeworfen. Gegen ihn wird bereits zum zweiten Mal vor dem Landgericht Frankenthal verhandelt. Ein erster, im November 2016 begonnener Prozess war wegen der Erkrankung der Vorsitzenden Richterin nach 23 Verhandlungstagen geplatzt. Im Dezember 2017 begann die Hauptverhandlung unter einem neuen Vorsitzenden erneut.

Im Kern kritisiert das Bundesverfassungsgericht unter anderem, dass die zuständige Kammer in Frankenthal nicht oft genug terminiert habe - «zuletzt an nur 0,65 Tagen pro Woche». Eine solche Terminierung gilt im Einzelfall zwar als nachvollziehbar, wenn besondere Umstände gegeben sind. Diese sahen die Verfassungsrichter hier aber offenbar nicht als gegeben an. Die Strafkammer des Frankenthaler Gerichts hatte dem Beschluss zufolge mehrfach eine Überlastung angezeigt.

Die oppositionelle CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag übte scharfe Kritik am Justizministerium von FDP-Ressortchef Herbert Mertin. Das Ministereium müsse die Justiz so organisieren, dass Gerichtsverfahren selbst bei unvorhergesehenen Entwicklungen wie der Erkrankung von Richtern zügig abgeschlossen werden könnten, sagte der rechtspolitische Sprecher, Bernhard Henter. "Dies gilt generell, aber insbesondere bei Verfahren mit schwerwiegenden Tatvorwürfen." Die Vorstellung sei kaum erträglich, dass ein Angeklagter, dem derart schwerwiegende Delikte vorgeworfen würden wie in dem Frankenthaler Fall, möglicherweise auf freien Fuß gesetzt werden müsse. Die CDU-Fraktion will das Thema nun in den Rechtsausschuss des Mainzer Landtags bringen.

Klein, der Anwalt des Frankenthaler Angeklagten, hatte argumentiert, sein Mandant habe ein Recht auf ein schnellstmögliches Verfahren. Es müsse pro Woche mindestens einen Verhandlungstag geben. Klein hatte im August 2018 Haftbeschwerde eingelegt und diese mit dem zu langsamen Fortgang des Verfahrens begründet. Das Oberlandesgericht Zweibrücken wies die Beschwerde ab.

Bei Untersuchungshaft ist dem Bundesverfassungsgericht zufolge das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit und dem unabweisbaren Bedürfnissen einer wirksamen Strafverfolgung zu beachten. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit setze der Dauer der Untersuchungshaft auch unabhängig von der Straferwartung Grenzen. Die Anforderungen an das Arbeitstempo steige mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft. Außerdem nehmen die Anforderungen an die Gründe zu, die eine Fortdauer rechtfertigen.

Update: 25. Januar 2019, 16.43 Uhr