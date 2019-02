Von Alexander Albrecht

Darmstadt/Viernheim. Sieben Tage im April 2017 - irgendwann in dieser Zeit muss der nicht mal einen Monat "alte" Michael gestorben sein. "Was damals passiert ist, wissen wir nicht", gesteht der Vorsitzende Richter Volker Wagner am Dienstagmittag und wendet sich an die Mutter des toten Babys: "Ich bin mir aber sicher, dass Sie es uns sagen könnten." Doch Jasmin H. schweigt.

Gestützt auf mehrere Indizien kommt die Strafkammer in dem sogenannten Sicherungsverfahren dennoch zu dem Ergebnis, dass die 32-Jährige die Verantwortung für Michaels Tod trägt. "Durch böswillige Vernachlässigung" ihrer Pflicht, für das Kind zu sorgen, wie Wagner aus dem Strafgesetzbuch zitiert. Wobei der Vorsitzende die Mannheimerin gar nicht für böswillig hält, habe sie doch im Zustand einer Psychose infolge ihrer paranoiden Schizophrenie gehandelt. Und damit sei sie schuldunfähig. Das Gericht ordnet daher die dauerhafte Unterbringung von Jasmin H. in einer psychiatrischen Anstalt an.

Wagner bezeichnet sie als kranke Frau, die in zwei Welten lebe und deren innere Befindlichkeit zerrissen sei. "Ihr muss dringend geholfen werden", sagt der Richter und ermuntert Jasmin H., die von den Ärzten empfohlenen Medikamente einzunehmen, was sie nach wie vor verweigert.

"Sie haben eine Perspektive", versucht Wagner fast schon beschwörend auf die 32-Jährige einzuwirken, die das Urteil gefasst hinnimmt. Dazu gehöre, sich ihre Krankheit einzugestehen und Hilfe anzunehmen. Michael war am 22. März 2017 im Ludwigshafener Klinikum zur Welt gekommen. Ein gesunder Junge. Vater des Kindes soll ein in Polen lebender Mann sein, den die Behörden bislang nicht ausfindig machen konnten.

Letztmals werden Mutter und Sohn am 11. April in der völlig verdreckten Wohnung eines Kumpels im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim gesehen - von der Betreuerin des Mieters, der wie Jasmin H. psychotisch sowie drogenabhängig ist. Scheiben sind zerdeppert, Kakerlaken krabbeln auf dem Boden, Tauben fliegen in der Wohnung umher. Ein Nachbar berichtet, wie er Jasmin H. und Michael einmal frühmorgens um 4 Uhr im Treppenhaus begegnet ist. "Sie hat ganz böse geschaut und das Baby wie einen Sack über die Schulter geworfen."

Bereits am 10. April hat die Mutter einem anderen Mann, den sie umschwärmt, geschrieben, ihr Kind "verrecken" zu lassen, um mehr Zeit für ihn zu haben. Außerdem hat sie in dieser Zeit nachweislich im Internet nach Möglichkeiten recherchiert, das Baby zur Adoption freizugeben. Schließlich postet sie am 13. April auf Facebook noch ein Bild von Michael. Seine Augen sind geschlossen, vielleicht ist er da schon tot. Ohne den Kleinen kommt Jasmin H. am 20. April bei einem Kumpel in Weinheim unter. Richter Wagner ist sicher, dass sie in der Zwischenzeit ihren Jungen niemand anderem anvertraute: "Sie hatten ja mit ihrer Familie gebrochen und auch sonst keine Bezugspersonen."

Als ein Pilzsammler am 9. September 2017 im Wald bei Viernheim eine Wickeltasche mit den Knochen des Säuglings und zwei Babyfläschchen entdeckt, sitzt die Mutter wegen mehrfachen Schwarzfahrens bereits in Haft. Michael war nicht ihr erstes Kind. 2014 entziehen die Behörden der Frau das Sorgerecht für die damals sechsjährige Tochter. Polizisten hatten sich zuvor Zugang zu ihrer Wohnung verschafft - sie wollten Jasmin H. ihre verloren gegangene Handtasche zurückbringen. Stattdessen stießen sie auf ekelerregende Zustände. Katzenstreu und -kot lagen auf dem schmutzigen Boden, Töpfe mit verschimmeltem Essen standen in der Dusche, dreckige Wäsche, wohin man sah. Das Kind lebt heute bei Jasmin H.s Schwester.

Die leibliche Mutter darf das Mädchen nicht sehen. Das strenge Kontaktverbot habe zu Jasmin H.s desolater psychischer Verfassung erheblich beigetragen, meint ihre Verteidigerin Claudia Lorz-Felten, die einen Freispruch bei gleichzeitiger Unterstützung ihrer Mandantin durch einen staatlichen Betreuer gefordert hatte und der Meinung ist, dass vieles in dem Fall im Dunkeln blieb. Jasmin H. solle selbst entscheiden, ob sie das Urteil anfechten will. Richter Wagner glaubt, dass sie ihre Kinder geliebt haben könnte, vor allem die Tochter. Doch habe die Krankheit zunehmend die Kontrolle über ihr Leben übernommen. Und dann, so Wagner, "ist die Frau gefährlich."