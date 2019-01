Ein Pilzsammler hatte die Knochen im September 2017 in einem Wald bei Viernheim entdeckt. Sie lagen in einer Wickeltasche. Polizisten durchkämmten daraufhin das Gelände auf der Suche nach Spuren. Foto: Priebe

Von Marc Wickel

Darmstadt/Viernheim. Es war eine grausige Entdeckung im Viernheimer Wald: Ein Pilzsammler fand dort im Spätsommer 2017 die Knochen eines Säuglings. Nun steht die Mutter des toten Kindes vor Gericht. Dabei geht es auch um die Frage nach ihrer Schuldfähigkeit.

Die 32 Jahre alte Frau muss sich seit Donnerstag vor dem Darmstädter Landgericht verantworten, weil sie ihr wenige Wochen altes Baby getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag vor, geht allerdings davon aus, dass die Frau wegen einer langjährigen psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist. Die Frau soll an einer paranoiden Schizophrenie leiden.

Bei der Anklage gegen die Wohnsitzlose spielen Äußerungen der 32-Jährigen in einem sozialen Netzwerk eine Rolle. Wegen ihrer psychischen Erkrankung prüft das Schwurgericht auch, ob die Frau bis auf weiteres in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Die Beschuldigte äußerte sich nicht zur Sache.

Der Pilzsammler hatte die Babyleiche am 9. September 2017 in einer verschlossenen schwarzen Tasche gefunden. Weil er neugierig gewesen sei und die Reißverschlüsse verwittert waren, habe er die Tasche mit seinem Pilzmesser aufgeschnitten. "Ich habe reingeguckt und etwas Eingewickeltes mit Knochen gesehen", sagte der Zeuge.

Eine Mitarbeiterin aus einem Mannheimer Geburtshaus brachte die Ermittler auf die Spur der Beschuldigten. Die 51-Jährige schilderte in ihrer Zeugenaussage, dass sie im November 2017 von einer älteren Dame angerufen worden war. Diese habe berichtet, dass sie ihren im März geborenen Neffen vermisse. Der Junge trug den Namen Michael. Die Geburtshausmitarbeiterin informierte die Mannheimer Polizei, die daraufhin feststellte, dass die Beschuldigte wegen einer anderen Sache in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch-Gmünd in Haft war. Im Januar 2018 berichtete schließlich auch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" über den Fall. Rund 40 Hinweise gingen daraufhin ein. Doch erst ein DNA-Abgleich im Zuge der Ermittlungen zur Babyleiche im Mannheimer Pfingstbergweiher brachte die Gewissheit, dass die 32-Jährige wirklich die Mutter des Babys ist. Mit Gutachtern der Frankfurter Rechtsmedizin versuchte das Gericht, den Todeszeitpunkt einzugrenzen.

Aufgrund von Insekten und Milben auf den Überresten war das Baby auf jeden Fall seit dem 5. August 2017 tot, sagte ein Biologe. Aber die Knochen entsprächen in ihrer Länge einem Kind in der 40. Schwangerschaftswoche, so eine Rechtsmedizinerin, was einen Tod im April nahelegt. Michael war am 22. März 2017 geboren worden. Ermittlungen ergaben zudem, dass der Junge schon in der Schwangerschaft mit Drogen in Berührung gekommen war. Der Prozess wird heute fortgesetzt.