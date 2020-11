Der B535-Tunnel in Schwetzingen. Archiv-Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (RNZ/rl) Wegen Instandsetzung des Unfallschadens an der Tunneldecke muss die Nordröhre in Fahrtrichtung Mannheim am Donnerstag, 19. November, von 8 bis circa 16 Uhr voll gesperrt werden. Das teilt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Die Umleitungen erfolgen jeweils über die Landesstraße L630 Ortsdurchfahrt Schwetzingen und Kreisstraße K4147 Ortsdurchfahrt Plankstadt und sind ausgeschildert. Die Südröhre Richtung Heidelberg ist nicht betroffen und kann normal genutzt werden.