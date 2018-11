Von Carsten Blaue

Weinheim. Noch ist der sechsspurige Ausbau der Autobahn A6 zwischen dem Weinsberger und dem Walldorfer Kreuz in vollem Gange. Die Fahrbahnen sollen bis nächstes Jahr zur Bundesgartenschau in Heilbronn befahrbar sein. Bis 2022 sind gemäß der Planung auch alle anderen Arbeiten fertig. Etwa an den Raststätten. Doch anschließend wird es immer noch keine freie Fahrt geben, denn das nächste Mammutprojekt kündigt sich an. Voraussichtlich zwischen 2022 und 2025 soll das Walldorfer Kreuz komplett umgebaut werden.

Dazu gehört auch der sechsspurige Ausbau der A5 vom Autobahnkreuz bis zur Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) am Mittwoch auf RNZ-Anfrage mit. Der Vorentwurf der Planung soll im nächsten Frühjahr fertig sein und den Verkehrsministerien vorgelegt werden. Das Planfeststellungsverfahren könnte Ende 2019 oder Anfang 2020 beginnen. Zurzeit staut sich der Verkehr am Walldorfer Kreuz häufig von Mannheim aus in Richtung Karlsruhe und von Karlsruhe her in Richtung Heilbronn. Nach RNZ-Informationen sollen durch den Umbau des Verkehrsknotens gerade auch diese Probleme gelöst werden.

Sanierung der A5 bei St. Leon ab nächstem Herbst

Auf die Pläne darf man gespannt sein. Und auf die Ideen, wie ein derart stark befahrenes Autobahnkreuz bei fließendem Verkehr umgebaut werden soll. Echte Herausforderungen. Diese dürften im kommenden Jahr vergleichsweise kleiner sein, wenn sieben Kilometer Fahrbahn der A5 bei St. Leon-Rot erneuert werden sollen. Geplanter Baubeginn ist im Herbst.

Zunächst wird die Westseite - das sind die Fahrspuren in Richtung Karlsruhe - saniert. Zu diesem Teil des Projekts gehört auch die Erhöhung und Verlängerung der Lärmschutzwand bei St. Leon. Danach ist die Ostseite der A5 in Richtung Heidelberg dran.

Im Zuge der Fahrbahnsanierung sollen darüber hinaus drei Unterführungen im Baustellenbereich erneuert werden. So wird die A5 von der Landesstraße 546 gekreuzt, die Rot und St. Leon verbindet. Auch der Kehrgraben läuft unter der Autobahn her. Hier wird auch der Radweg neu gemacht.

Und schließlich führen die Kronauer Straße und der Kraichbach bei St. Leon unter der A5 entlang. Im Frühjahr 2021 sollen diese Bauwerke ebenso fertig sein, wie der Autobahnbelag und die Profilierung. Die Gesamtkosten werden vom RP auf rund 45 Millionen Euro geschätzt.