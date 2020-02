Von Carsten Blaue

Walldorf. Die Bitten des Mannheimer Verkehrspolizeichefs, Dieter Schäfer, wurden erhört: Schon vergangene Woche ist eine neue integrierte Stauwarnanlage auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn in Betrieb gegangen. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) jetzt mit. Die neue Technik zeigt nicht nur die Staubildung an, wenn es nötig ist. Sie dient zudem der dynamischen Geschwindigkeitsregelung.

Letzteres unterscheidet sie von der digitalen Stauwarnung, die schon auf der A5 beim Walldorfer Kreuz zum Einsatz kommt. Verbunden mit einer Tempobegrenzung, sah Schäfer in der modernen Stau- und Geschwindigkeitsanzeige immer schon ein Sicherheitsplus auf der Autobahn.

Der Einsatz dieses Technikpakets auf einem Autobahnabschnitt, auf dem gerade nicht gebaut wird, ist allerdings neu und ist auf der A6 als Pilotprojekt zu verstehen. Dafür arbeitete das RP mit der Landesanstalt für Straßentechnik zusammen. Die Vorbereitungen und Planungen waren entsprechend umfangreich, weil es bislang keine Anlage von vergleichbarer technischer Komplexität an Autobahnen gibt.

Die Verkehrsteilnehmer werden über LED-Wechselverkehrszeichen automatisch über Rückstaus informiert, während sich diese gerade bilden. Zudem zeigt die Beschilderung die aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeiten an – je nach Verkehrsdichte. Dadurch soll der Verkehr harmonischer und damit störungsfreier fließen können. Auch die Fahrspur zu wechseln, wird durch ein vorgegebenes Spitzentempo erleichtert. Erster Messpunkt der neuen Stauwarnanlage ist auf der Verbindungsrampe von der A6 zur A5 in Richtung Karlsruhe.