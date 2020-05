Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Das hatte sich Andreas Kranz (richtiger Name der Redaktion bekannt) wohl ganz anders vorgestellt. Quasi in einem "Aufwasch" wollte er am Montag bei der Zulassungsbehörde in Wiesloch ein Kraftfahrzeug abmelden und ein neues Fahrzeug zulassen. Eigentlich Routine, nur Kleinkram. Sämtliche Unterlagen hatte er dabei, es konnte im Prinzip gar nichts schiefgehen. Doch Kranz hatte die Rechnung ohne den Wirt, sprich die Zulassungsstelle, gemacht.

Man habe ihm vor Ort mitgeteilt, dass sein Termin nur für eine Abmeldung gebucht gewesen sei. "Man sah sich außerstande, zusätzlich ein anderes Auto zuzulassen, obwohl ich alle notwendigen Unterlagen und Bescheinigungen dabei hatte", ärgert sich Kranz in einem Schreiben an Landrat Stefan Dallinger, das der Rhein-Neckar-Zeitung vorliegt.

Doch nach dem ersten Schreck kommt es für Kranz noch dicker. Auf Nachfrage nach einem erneuten Termin habe man ihm mitgeteilt, dass dies erst in zweieinhalb Wochen, exakt 18 Tage später, möglich sei. "Dieses Vorgehen Ihrer Behörde finde ich unangemessen. Für mich fühlt es sich wie Schikane an", macht Kranz seinem Ärger beim Landrat Luft. Eine kurze Verzögerung von ein bis zwei Tagen sei in der momentanen Situation hinnehmbar, aber keine 18 Tage, wie angeboten, heißt es in der Protestnote an den Behördenchef.

Und wie sieht man beim Landratsamt die Angelegenheit? Bevor er nach Anfrage der RNZ auf den konkreten Fall eingeht, holt Kreissprecher Ralph Adameit erst einmal weiter aus. Die Zulassungsstellen des Rhein-Neckar-Kreises böten in der Coronakrise Termine für Zulassungsangelegenheiten an, die im Viertelstunden-Takt vergeben würden. "Antragsteller können sich online einbuchen", sagt Adameit. Darüber hinaus würden Termine vorgehalten, die für besondere Notfälle reserviert seien, wie etwa die Zulassung von Arbeitsmaschinen, die sofort in den Verkehr gebracht werden müssten.

"Zudem können Zulassungsdienste und Händler ihre Zulassungsangelegenheiten abgeben und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abholen", beschreibt der Kreissprecher ein mögliches Vorgehen. Das System habe sich bestens bewährt, um sowohl die Gesundheit der Mitarbeiter als auch der Bürger in den Dienstgebäuden zu schützen und dabei zugleich maximalen Service bieten zu können. Man sei sich darüber im Klaren, dass die aktuelle Situation eine große Herausforderung für alle Beteiligten sei, besonders auch für die Antragsteller.

"Allerdings weisen wir den Vorwurf der Schikane entschieden zurück. Die momentane Situation bedingt nun einmal Verzögerungen im Ablauf und Wartezeiten", betont Adameit. Regelmäßig seien die Termine ein bis zwei Wochen im Voraus ausgebucht. Und von den Kunden bekämen die Mitarbeiter der Zulassungsstellen "übrigens überwiegend ein positives Feedback", möchte der Kreissprecher nicht unerwähnt lassen.

"Wichtig für die Arbeit der Zulassungsbehörde ist, dass die Kunden nicht zu früh zu den Terminen kommen, um unnötige Wartezeiten und Kontaktmöglichkeiten vor den Gebäuden zu vermeiden", sagt Adameit. Auch appelliere man, nicht in Gruppen zu erscheinen. Es könne jeweils nur der Antragsteller eingelassen werden.

Dann wird der Kreissprecher noch einmal deutlich: "Personen, die einen Termin für eine Zulassungsangelegenheit gebucht haben und dann mit weiteren Anträgen unangemeldet erscheinen, behindern das Konzept und können nur bedient werden, wenn freie Kapazitäten bestehen." Die Bearbeitung eines weiteren Anliegens dieses Bürgers sei daher in dem angesprochenen Fall leider nicht möglich gewesen.

"Gleichwohl", schaltet Adameit in den Friedensmodus, "hat der Mann mittlerweile einen Nottermin erhalten, nachdem er nach telefonischer Rücksprache die Dringlichkeit seines Anliegens glaubhaft geschildert hat". Na also ...