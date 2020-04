Stuttgart/Heidelberg. (cab) Die Landesregierung treibt die Verkehrswende voran und tritt dabei kräftig in die Pedale. Ziel ist eine Verdopplung des Radverkehrsanteils auf 20 Prozent bis zum Jahr 2030. Das lässt sich das Verkehrsministerium etwas kosten und hat beim Förderprogramm für den Rad- und Fußverkehr noch mal kräftig nachgelegt. Nach 18 Millionen Euro Fördersumme im Jahr 2018 und 30 Millionen Euro im vergangenen Jahr sind dieses Jahr rund 58 Millionen Euro im Fördertopf. Damit werden landesweit 436 Maßnahmen unterstützt, 90 davon sind Investitionen in Millionenhöhe. 23 Projekte in der Region sind bis 2019 ins "Förderprogramm kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur 2020-2024" aufgenommen worden, dieses Jahr kommen fünf weitere hinzu.

Im neuen Programm liegt der Schwerpunkt bei Radwegen, Schutz- und Radfahrstreifen sowie Abstellanlagen für Fahrräder. Öfter sind Brücken zur Neckarquerung berücksichtigt worden. Das Investitionsvolumen liegt im Ganzen bei 389 Millionen Euro. Hier die Projekte in der Region, die ins Programm aufgenommen und teilweise schon gebaut wurden:

> Heidelberg: Radverkehrsverbindung Adenauerplatz, Bike&Ride -Anlage am S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach, Radweg zwischen Kirchheimer Weg und Speyerer Straße sowie Promenade Bahnstadt einschließlich Brücke über die Speyerer Straße, K 9702 (Grenzhöfer Weg, Radverbindung über die Bahnbrücke), Radverkehrsverbindung Hauptbahnhof-Kaiserstraße, Ausbau der Radverkehrsverbindung nach Leimen, neu aufgenommen: Fahrradab-stellanlage zwischen Alter Eppelheimer Straße und Kurfürstenanlage unweit des Hauptbahnhofs.

> Mannheim: Fahrradwegweisung nördlich des Neckars, Radwegführung Augusta-Anlage, digitale Fahrradboxen, Radschnellweg Grünzug Ost (Buga 2023), Fahrradparkhaus am Lindenhofplatz, nördliche Rampe an RGW-Überführung über die Riedbahn, Radwegquerung Kreuzung Goethe- und Berliner Straße.

> Weinheim: Gehwegverbreiterung und Querungshilfe in Oberflockenbach (Großsachsener Straße), neu aufgenommen: Sammelschließanlage am östlichen Hauptbahnhof (Bike&Ride-Offensive), Verbreiterung Geh- und Radweg im Mult-ring.

> Leimen: Leimbachradweg (Abschnitt Leimen), Radwegverbindung nach Heidelberg, Umbau Geheimrat-Schott-Straße, neu aufgenommen: Umbau der K 4155, St. Ilgener Straße und Theodor-Heuss-Straße mit Fußweg und Radweg sowie Kreisel-Neubau.

> Eppelheim: Fuß- und Radwegeunterführung Brücke A 5 (Neubau).

> Schwetzingen: neu aufgenommen: Verkehrsflächenkonversion Rondell.

> Rauenberg: Neubau Geh- und Radwegbrücke in Rotenberg.

> Rhein-Neckar-Kreis:Wegweisung Kreisradwegenetz, Radweglückenschluss K 4134 bei Heddesheim, neu aufgenommen: Umbau K 4155 (Leimen).

> Hardheim: Lückenschluss des Elftal-Mühlenradwegs zwischen Erfeld und Gerichtstetten.

> Mosbach: Umbau des Radwegs bis zur Johannes-Diakonie (B 27).