Mannheim. (RNZ/mare) Wie geht es mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) weiter? Die Zukunft des Senders steht nach einem erneuten Insolvenzantrag am Mittwoch in den Sternen.

Die Mediengruppe Dr. Haas teilte am Donnerstagfrüh mit, dass der Betrieb eingestellt werde. Dem widersprach aber der eingesetzte Insolvenzverwalter Steffen Rauschenbusch von der Mannheimer Kanzlei Ernestus im Gespräch mit der RNZ. "Wenn der Betrieb fortführungsfähig ist, werden wir alles tun, um ihn auch fortzuführen", so Rauschenbusch.

Er zeigte sich wie auch die Mitarbeiter, die am Donnerstagmorgen in einer Versammlung über die neuerliche Insolvenz informiert wurden, überrascht vom Vorpreschen der Mediengruppe. Die Pressemitteilung sei nicht abgestimmt gewesen und noch verschickt worden, bevor die 31 Mitarbeiter über den Sachstand aufgeklärt wurden. "Es ist nicht so, dass heute Abend der Betrieb endet", beschwichtigt Rauschenbusch.

Die Mediengruppe hatte den Sender 2018 aus der Insolvenz übernommen. Doch aufgrund fehlender Werbeeinnahmen verschlechterte sich die Vermarktung im laufenden Jahr noch - entgegen den Erwartungen. Deshalb sieht die Mediengruppe "keine wirtschaftliche Perspektive" mehr für den Sender und wird sich zurückziehen.

So hätten auch 1,2 Millionen Euro, die ins RNF investiert wurden, dem Niedergang nicht entgegenwirken können. Auch der Wandel der Medienlandschaft spiele eine Rolle. Das Fernsehen verliere in Zeiten von Streaming an Bedeutung, worauf die Mediengruppe reagieren und ihr Bewegtbild-Angebot neu ausrichten werde, mit dem Fokus auf digitalen Auftritten.

