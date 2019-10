Mannheim. (env) Mit dem Ende der Sommerzeit beginnt die Einbruchssaison - auf diesen einfachen Nenner brachte Polizeipräsident Andreas Stenger die Einsatzlage seiner Kollegen. Zum bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" beherbergte das Mannheimer Präsidium den Auftakt der Landesaktion. "Eine Stunde für mehr Sicherheit" hieß es im Stadthaus N 1 mit den Beratern der Polizei und acht zertifizierten Sicherheitsfirmen.

Nein, eingebrochen wurde bei ihm noch nicht, "aber bei den Nachbarn waren schon Spuren am Rollladen", berichtete Horst Klemmer. Gemeinsam mit seiner Frau informierte sich der 73-jährige Hausbesitzer deshalb interessiert in der Fachschau. "Besonders an den Fenstern und den Türen müssen wir aktiv werden", wusste der Rentner. Damit lag er ganz auf der Linie der Polizei, die auf verschiedenen Ebenen gegen die Einbrecherbanden vorgeht.

So berichtete Stenger von der Halbierung der Deliktzahlen seit 2014: von damals rund 1600 Einbrüchen auf 838 im vergangenen Jahr. "Damit sind wir aber längst noch nicht zufrieden", so der Polizeipräsident. Erfreulich an der Entwicklung ist, dass es in 42 Prozent der 838 Einbrüche beim Versuch blieb, die Täter nach wenigen Minuten an einer stabilen Tür, einem sicheren Fenster oder einem gut vergitterten Kellereingang scheiterten, ergänzte der Leiter des Referats Prävention am Mannheimer Polizeipräsidium, Martin Boll. Gute Zahlen, aber noch lange nicht genug. "Das sind noch immer mehr als zwei Einbruchsversuche pro Tag", so Stenger.

Während das Polizeimusikkorps auf dem Paradeplatz aufspielte, hielten viele Passanten an, um zuzuhören. Andere flüchteten vor dem Regen ins trockene Stadthaus und kamen so eher zufällig bei der "Stunde für mehr Sicherheit" vorbei.

Boll und seine Kollegen sind auch sonst das ganze Jahr über aktiv. "Wir haben in diesem Jahr schon über 600 Beratungen durchgeführt und fahren mit unserem IFZ von Ort zu Ort." "IFZ" steht dabei für das "Informationsfahrzeug" der Landespolizei, das zum Aktionstag vor dem Stadthaus stand und damit sogar den Neid der Kollegen weckte. "Unser Sicherheitsmobil ist nicht ganz so modern", sagte Stefan Remminger von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen, der auch nach Mannheim gekommen war. Immerhin übe man gemeinsam, auch mit Staatsanwaltschaft und Landespolizei sowie den Fachfirmen, den "Schulterschluss für Sicherheit". "Denn Sicherheit ist ein Stück Lebensqualität für die Bürger", so Stenger. Und Boll ergänzte: "Kaum ein anderes Delikt verletzt so sehr die Privatsphäre." Mit weitreichenden, auch psychischen Folgen. Gerade deshalb sei Einbruchschutz so wichtig.

Info: Bis 4. November ist die Polizei mit dem Infotruck des Landeskriminalamts in der Region unterwegs und informiert unter dem Motto "Einsteigen bitte ... damit bei Ihnen niemand einsteigt" über Einbruchschutz. Die Termine im Internet: ppmannheim.polizei-bw.de/alle_veranstaltungen