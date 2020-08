Von Carsten Blaue

Mannheim. Das Maifeld Derby hat sich seit 2011 zu einem der gefragtesten Popkultur- und Musikfestivals gemausert. Doch jetzt steckt es finanziell in einer tiefen Krise. Mit der Crowdfunding-Aktion "#aufgalopp21" soll die Zukunft gesichert werden. Zumindest für die Auflage im kommenden Jahr.

"Wir haben es so definiert, dass wir bei 70.000 Euro grünes Licht für 2021 geben", sagt am Donnerstag der Geschäftsführer der Unternehmergesellschaft "Maifeld Derby", Timo Kumpf, auf Anfrage der RNZ. Das restliche Defizit soll im Laufe des nächsten Jahres durch weitere Aktionen und Privateinlagen gedeckt werden: "Von diesem Rest ist die Zukunft des Maifeld Derbys dann nicht mehr direkt gefährdet", so Kumpf.

Anfang vergangenen Jahres, also schon lange vor Corona, hatten die Festival-Macher entschieden, 2020 eine Pause einzulegen, um 2021 das zehnte Maifeld Derby zu feiern. Bis dahin wollten die Organisatoren durchschnaufen nach kräftezehrenden Jahren.

Aber sie wollen auch die Strukturen ändern und die Organisation als gemeinnützige GmbH "Popkultur Rhein-Neckar-Maifeld" neu aufstellen. Dazu sagt Kumpf: "Das Maifeld Derby hat von Anfang an ein kuratiertes und mutiges Kulturprogramm angeboten. Der Vergleich mit dem hoch subventionierten Karlstorbahnhof liegt inhaltlich sehr nahe, und der ist beispielsweise ja auch gemeinnützig. Der Schritt zur Gemeinnützigkeit ist außerdem notwendig, da wir 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben und langfristig auf öffentliche Förderungen angewiesen sind. Und ganz persönlich erwarte ich auch, dass wir dadurch eine angemessenere Wahrnehmung bekommen."

Es herrsche oft ein Schwarz-Weiß-Denken zwischen Kunst und Kommerz: "Wenn ein Künstler im Nationaltheater spielt, dann ist es Kunst. Wenn derselbe Künstler auf dem Maifeld Derby spielt, dann ist es Kommerz. Damit wurde ich in den vergangenen Jahren sehr oft konfrontiert und konnte dann nur kontern, dass der Künstler bei uns für ein Drittel der Gage spielt. Da läuft einiges falsch. Ich denke, dass viele Festivals, Clubs und Initiativen im anspruchsvollen Popkultur-Segment diesem Beispiel folgen werden müssen."

Was für die Festival-Macher Anfang 2019 nicht absehbar war: Das neunte Maifeld Derby blieb unter den Erwartungen, und auch das (kommerzielle) Zeltfestival Rhein-Neckar floppte unterm Strich mit seinen Konzerten, sodass dessen Ertrag das Maifeld Derby nicht stützen konnte. Das Ergebnis: 140.000 Euro Schulden. Hätte der Gemeinderat der Stadt Mannheim nicht Ende vergangenen Jahres in seinen Haushaltsberatungen und auf Antrag der SPD entschieden, dem Festival 100.000 Euro zuzuschießen, hätten Kumpf und seine Mitstreiter wohl aufgeben müssen.

Er sagt: "Es kann natürlich nicht der Anspruch sein, dass wir unsere kulturellen Veranstaltungen aus eigenen Mitteln finanzieren. Das ’Enjoy Jazz’-Festival macht ja nebenher auch keine Mallorca- Parties, sondern ist einzig und alleine auf ein nachhaltiges Kulturprogramm ausgerichtet. Das möchte ich für das Maifeld Derby auch erreichen." Es sei im Nachhinein einfach nur dumm gewesen, mit diesen Quersubventionen zwischen Zeltfestival und Maifeld Derby anzufangen. Doch jetzt hat Kumpf wieder Hoffnung im Kampf um die Zukunft.

Die Resonanz auf den "Aufgalopp" für das Maifeld Derby sei gewaltig, sagt er. "Mir ist es wichtig, dass die Leute spüren, dass wir alle dieselbe Leidenschaft teilen und im Endeffekt auch alle auf demselben Pferd sitzen. Ich hoffe sehr, dass wir das alle gemeinsam hinbekommen." Nur mit der Unterstützung aus dem Crowdfunding und durch Benefizfestivals könne das Maifeld Derby auch in Zukunft hundertprozentig unabhängig bleiben.