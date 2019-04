Von Marco Partner

Mannheim/Heidelberg. Eine Studie, sechs bedeutsame Zahlen - und ganz unterschiedliche Entwicklungen. Alle zehn Jahre veröffentlicht die Bertelsmann-Stiftung eine Statistik zur Armutsquote in Deutschlands Großstädten. Die Jahre 2007 und 2016 werden hierbei gegenübergestellt, und die Leistungsberechtigten nach dem SGB II und SGB XII aufgeführt. Das Ergebnis für die Metropolregion Rhein-Neckar könnte ungleicher kaum sein: Während Heidelberg mit fünf Prozent bundesweit die niedrigste Armutsquote unter allen Großstädten aufweist, ist in Ludwigshafen die Anzahl der Sozialhilfeempfänger von 13 auf 16 Prozent gestiegen. In Mannheim hingegen bleibt die Quote unverändert bei zwölf Prozent.

Universitätsstadt, Industriestadt und Arbeiterstadt: Auf den ersten Blick wirkt das Ergebnis nicht überraschend. Und doch macht das Zahlenwerk deutlich, dass sich die soziale Schere immer weiter öffnet. Carolin Bison vom Mannheimer Dezernat für Arbeit und Soziales ist daher um Einordnung bemüht. Dass sich die Quadratestadt auf einem stabilen Niveau bewegt, wertet sie weder als Erfolg noch als Misserfolg. "Armut, gemessen in Form einer Mindestsicherungsquote, kann insgesamt konstant erscheinen, wenn Fortschritte auf einem Gebiet durch gleichzeitige Verschlechterungen an anderer Stelle konterkariert werden", betont sie. Fördermaßnahmen des Jobcenters wie "Jump Plus" für junge Arbeitslose oder das Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" für Langzeitarbeitslose zeigten durchaus ihre Wirkung.

Hintergrund Der Anfang April 2019 veröffentlichte Bericht "Monitor Nachhaltige Kommune" der Bertelsmann-Stiftung untersucht, wie Kommunen das Thema Nachhaltigkeit sowie die Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen umsetzen. Der Bericht hat in diesem Jahr den Schwerpunkt Armut. In Heidelberg ist die Armutsquote von sechs (Stand 2007) auf fünf Prozent gesunken, in Mannheim bei 12 Prozent geblieben und [+] Lesen Sie mehr Der Anfang April 2019 veröffentlichte Bericht "Monitor Nachhaltige Kommune" der Bertelsmann-Stiftung untersucht, wie Kommunen das Thema Nachhaltigkeit sowie die Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen umsetzen. Der Bericht hat in diesem Jahr den Schwerpunkt Armut. In Heidelberg ist die Armutsquote von sechs (Stand 2007) auf fünf Prozent gesunken, in Mannheim bei 12 Prozent geblieben und in Ludwigshafen von 13 auf 16 Prozent gestiegen. Bundesweit Schlusslicht ist Gelsenkirchen mit 26 Prozent. Im Schnitt ist die Armutsquote von 10,5 auf 10,1 Prozent gesunken. Die Bevölkerung nimmt Armut vor Ort jedoch größtenteils als steigend wahr: 46 Prozent der Großstädter waren im Jahr 2018 laut Bertelsmann-Stiftung der Meinung, dass die Armut in ihrer Stadt in den vergangenen zehn Jahren gestiegen sei. (mpt)

Dem stehe aber beispielsweise die hohe Zuwanderung gering qualifizierter Personen aus den EU-Ländern Südost-Europas gegenüber, deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt sich schwierig gestalte. Gestiegene Mieten führten ebenfalls zu einer höheren Zahl an Leistungsbeziehern. Zudem macht sie eine ambivalente Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt aus: Einer insgesamt gestiegenen Beschäftigung und geringer Arbeitslosigkeit stehe ein steigender Anteil nicht existenzsichernder Arbeitsplätze gegenüber, die sogenannten "working poor" oder "Aufstocker", die aufgrund von Niedriglohn und Teilzeit zusätzlich einen Leistungsbezug einfordern.

Sabine Hartmann von der Stadt Ludwigshafen hebt beim Vergleich der Zahlen einen Personenzuwachs für die Grundsicherung im Alter hervor. Auch die neuen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt führt sie als einen der Gründe für den Anstieg um drei Prozent auf. "Traditionell ist Ludwigshafen eine Industriestadt, was mit Blick auf den Strukturwandel ein Problem darstellen kann", so Hartmann. Das bestätigt sich auch beim bundesweiten Vergleich: In Gelsenkirchen liegt die Armutsquote bei 26 Prozent. Die einstige Hochburg des Bergbaus und der Gastarbeiter ist somit trauriger Spitzenreiter der Studie.

Nur in Heidelberg liest sich die Studie zunächst positiv. Im Vergleich zu 2007 konnte die Quote nochmals um ein Prozent reduziert werden. Einen ähnlichen Wert erreicht unter den 80 untersuchten Großstädten nur noch Ingolstadt. "Aber auch in einer vergleichsweise wohlhabenden Stadt wie Heidelberg dürfen wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, Armut zu bekämpfen", betont Sozialbürgermeister Joachim Gerner. Unter anderem wolle die Stadt ein "Sozialraummonitoring" aufbauen, um schnell und gezielt auf Veränderungen reagieren zu können. Neben Einrichtungen wie Tafeln und Kleiderkammern, setzt die Universitätsstadt auch auf soziokulturelle Teilhabe und Mobilität, etwa mit dem Heidelberg Pass für einkommensschwache Familien oder dem Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr. Auch in den anderen beiden Großstädten hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Ludwigshafen beteiligt sich seit 2017 am Landesprogramm "Armut begegnen - gemeinsam handeln", bei welchem im Verbund mit lokalen Akteuren Möglichkeiten zur Armutsprävention gesucht und entwickelt werden sollen.

In Mannheim wurde zuletzt eine Koordinierungsstelle gegen Kinderarmut eingerichtet, um möglichst früh eine "Bildungsgerechtigkeit" und "Teilhabe" zu fördern und zu unterstützen. Sodass Armut nicht vererbt wird, und die Schere nicht weiter auseinandergeht.