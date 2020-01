Von Friedemann Orths

Angelbachtal. Ein kurioser Fall hat das Verwaltungsgericht in Karlsruhe beschäftigt: Ein Ehepaar aus Angelbachtal verklagte die Gemeinde, da diese ihnen bereits im November 2017 nicht erlaubt hatte, sich nach ihrem Tod ohne Sarg bestatten zu lassen. Das Paar, das dem Zentralrat orientalischer Christen in Deutschland angehört, will stattdessen in einem Leintuch beigesetzt werden.

Doch das Verwaltungsgericht wies jetzt die Klage ab. Beisetzungen ohne Sarg sind laut dem baden-württembergischen Bestattungsgesetz nicht gestattet, erklärt Angelbachtals Bürgermeister Frank Werner auf RNZ-Anfrage. "Verstorbene dürfen nur in Särgen erdbestattet werden", lautet der dazugehörige Gesetzestext. Hiervon könne man "nicht abweichen", sagt Werner.

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts hatte das Ehepaar argumentiert, dass die Bestattung in einem Leintuch "ein urchristlicher Ritus" sei, der "auch heute noch bei der christlich-koptischen Glaubensgemeinschaft sichtbar sei. Dies entspreche auch "der Grablegung Jesu". Im Mittelalter sei die "sarglose Bestattung" üblich gewesen und sie werde "bis in die Gegenwart bei Karthäusern und Trappisten" praktiziert.

Zwar sei Muslimen seit 2014 die Bestattung ohne Sarg erlaubt, dies liege jedoch daran, dass es im Islam so vorgeschrieben sei. In Paragraf 39 des Bestattungsgesetzes heißt es dazu: "In den Fällen, in denen die Religionszugehörigkeit eine Bestattung ohne Sarg vorsieht, können die Verstorbenen in Tüchern erdbestattet werden, sofern keine gesundheitlichen Gefahren zu befürchten sind."

Frank Werner sind keine ähnlichen Fälle oder solche muslimischen Bestattungen in Angelbachtal bekannt. Die Leintuch-Anfrage "war schon ein Novum", sagt er. Allerdings hätten Moslems die Möglichkeit, sich auf einem muslimischen Gräberfeld, beispielsweise in Sinsheim, bestatten zu lassen. Oder sie wählten eben doch einen Sarg.

Der Unterschied zwischen Islam und christlichem Glauben, was die Bestattung angeht, ist, dass eine sarglose Bestattung bei Muslimen vorgeschrieben ist. Bei Christen ist eine solche jedoch lediglich nicht verboten. "Den Klägern ist es nicht gelungen, die Existenz einer Glaubensregel ihrer Religionsgemeinschaft darzulegen, die diese Bestattungsart gebiete", heißt es in der Pressemitteilung.

Das Ehepaar hatte laut Gericht argumentiert, dass die Leintuchbestattung emotional begründet sei. Sie hätten "einfach ein besseres Gefühl" dabei – was dem Gericht nicht ausreichte. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Als das Paar an die Gemeinde herangetreten sei, habe man die Bitte zunächst geprüft und sie dann abgelehnt, nachdem man sich beim Landratsamt rückversichert hatte, erläutert Werner. Der Gemeinde sei die Klage des Paares "unangenehm" gewesen. Man habe einen Rechtsanwalt nehmen müssen.

"Das Verfahren hat die Gemeinde Geld gekostet und Bearbeitungsaufwand verursacht", sagt der Bürgermeister. "Ich stelle die Frage, ob wir die Richtigen waren, um das durchzuexerzieren." Das Ehepaar wollte sich auf RNZ-Anfrage nicht zu ihrem Anliegen äußern. Das sei eine private Angelegenheit, teilte es mit.