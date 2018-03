Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Sinsheim. Es wird ernst für ein junges Paar aus dem Kreis Heilbronn, dem von der Badewelt Sinsheim GmbH (BSG) unter anderem vorgeworfen wird, Sex in der Umkleidekabine des Wellnesstempels gehabt zu haben. Die BSG hat die beiden verklagt, am Freitag, 16. März, 10 Uhr, beschäftigt sich das Heidelberger Landgericht mit dem Fall. Dabei geht es auch um die Frage, ob die 5. Zivilkammer überhaupt zuständig ist. Sollte das Gericht nicht dieser Auffassung sein, würde es die Klage abweisen.

Hintergrund ist der Streitwert. Bis zu einem Wert von maximal 5000 Euro liegt die Zuständigkeit beim örtlichen Amtsgericht, hier also Sinsheim. Fällt der Streitwert höher aus, kommt das Landgericht ins Spiel. Während der Badewelt-Anwalt Thorsten Schröter der Unterlassungsklage Ende Januar einen Streitwert von 8000 Euro zugrundegelegt hat, setzte die 5. Zivilkammer per Beschluss den vorläufigen Wert auf 2500 Euro fest.

Das will Schröter jedoch nicht akzeptieren. In einer der RNZ vorliegenden Stellungnahme an die 5. Zivilkammer vom 11. Februar pocht der Anwalt auf die Zuständigkeit des Landgerichts. Schröter verweist auf die Rechtsprechung und zitiert aus drei Urteilen. So habe das Landgericht Baden-Baden in einem Fall einen Streitwert von 5000 Euro festgesetzt, "wo es nur um die Feststellung eines zeitlich erledigten Verbots-Zutritts zu einem einzigen Informationsgesprächstag ging".

Das Klage-Interesse der Badewelt untermauert der Anwalt mit dem "unter Beweis gestellten Tun" des Pärchens während des laufenden Betriebs, was eine "erhebliche Rufschädigung" des Wellnesstempels zur Folge habe. Das von der Badewelt ausgesprochene Hausverbot und die unmittelbar sich daran anschließenden lebenslangen Unterlassungsansprüche ahndeten konsequent den "schwerwiegenden Verstoß" des Paares gegen das Hausrecht des Unternehmens.

Der Badewelt gehe es aber auch darum, "zukünftige Störungen" der jungen Leute aus dem Kreis Heilbronn in der Anlage und im Betriebsablauf "für alle Zeit zu untersagen". Der Schutz des guten Rufes und der "anständigen" Badegäste habe auch für den geplanten Ausbau der Badewelt Gewicht. So soll die Anlage auf das Vierfache ihrer Größe wachsen - verbunden mit zwei Hotels, 38 neuen Rutschen und einem Wellenbad sowie der Erweiterung der gesamten Bade- und Saunawelt. Die Investitionssumme betrage eine halbe Milliarde Euro. Der Anwalt des Pärchens, Josef Gläser, bleibt gelassen. Er hält die Klage für unzulässig, weil Schröter das falsche Gericht angerufen habe.

Seine Klienten können sich gute Chancen ausrechnen. In einer Verfügung vom 13. Februar datiert die 5. Zivilkammer die Verhandlung auf den 16. März - weil Schröter keinen Antrag auf Verweisung an das Amtsgericht gestellt hat - und setzt zugleich den Streitwert weiterhin auf 2500 Euro an. Und: Die in der Stellungnahme zitierten Urteile beträfen "gänzlich anders gelagerte Sachverhalte".

Das Landgericht kann nach der Anhörung im März den Fall an das Amtsgericht verweisen. Dagegen könnte die Badewelt Berufung beim Oberlandesgericht Karlsruhe einlegen. Gläser würde einem Prozess vor dem Amtsgericht durchaus etwas Positives abgewinnen. "Ich bin gespannt, wie die Badewelt den Vorwurf der sexuellen Handlungen in der Kabine beweisen will. Dabei drängt sich die Frage auf, ob im Umkleidebereich nicht doch Kameras installiert sind", so der Verteidiger. Das bestreitet die Badewelt.

Schröter nennt in seiner Klageschrift zwei Zeugen. Mindestens einer davon dürfte Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts sein. Stutzig macht den Kollegen Gläser, dass Schröter konkret beschreibt, wie das Pärchen in der Kabine miteinander verkehrt haben soll. Der Verteidiger zweifelt auch daran, ob das verhängte einjährige Hausverbot angemessen ist. "Die beiden durften laut Hausordnung zwar nicht zu zweit in die Kabine - was aber ist, wenn alle anderen Umkleideräume belegt waren?", fragt sich Gläser.

Die RNZ hat inzwischen Kenntnis von rund 20 weiteren Fällen, die jenem des Paars aus dem Kreis Heilbronn zum Teil stark ähneln. Allen wird in Schreiben von Schröter "sexuelle Handlungen" zur Last gelegt. Die Badegäste beteuern ihre Unschuld und sprechen wahlweise von einem unhöflichen, einschüchternden oder rüden Verhalten der Security.