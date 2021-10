Von Harald Berlinghof

Altlußheim/Reilingen.Der Kriegbach, der bei Ubstadt am Schneidmühlwehr aus dem Kraichbach abzweigt, entwickelt sich in jüngster Zeit zum Problembach. Ein zeitweises Trockenfallen zwischen seiner Ausleitung bei Ubstadt und der Einmündung des Duttlacher Grabens (gereinigter Zufluss aus der Kläranlage) in den Kriegbach führte fast zu einem Fischsterben, das vor wenigen Wochen nur durch das Umsetzen der in Bachvertiefungen eingeschlossenen Fische in wasserführende Bereiche unterhalb des Klärwerk-Zuflusses verhindert werden konnte.

Inzwischen wurde das Problem auch beim Regierungspräsidium Karlsruhe erkannt, und es wurde ein Ingenieurbüro mit der Erarbeitung eines Konzepts für eine potenziell angepasste Aufteilung des Kraichbachwassers am Schneidmühlwehr auf die beiden Bäche Kraichbach und Kriegbach beauftragt. Ein temporärer Probebetrieb auf dieser Basis soll das Problem lösen. Eine zeitlich begrenzte Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des Landratsamts Karlsruhe liegt dafür seit dem 26. September vor.

In diesem Probebetrieb ist vorgesehen, eine Zuleitung von mehr Wasser aus dem Kraichbach in den Kriegbach bei Niedrigwasser über das Absenken des Schiebers am Schneidmühlwehr zu erreichen. Immer im Auge behalten werden muss dabei jedoch die ausreichende Wasserführung im Kraichbach. Der Probebetrieb ist eine kurzfristige Maßnahme, die ein weiteres Trockenfallen des Kriegbachs verhindern soll.

Mit dem Klimawandel verschärft sich die Niedrigwasserproblematik in den Fließgewässern. Allerdings, so das Ingenieurbüro, sei es möglich, dass der Kriegbach auch früher trocken gefallen ist, aber dass es niemand bemerkt hat. Ein wichtiger Aspekt sei zu überprüfen, ob in Zukunft Wasserentnahmen für Bewässerungszwecke noch in größerem Umfang zugelassen werden können. Gleichzeitig soll dokumentiert werden, bei welcher Wassermenge eine Mindestwasserführung im Kriegbach gewährleistet ist und ob die im Kraichbach verbleibende Wassermenge ausreicht. Eine Steuerung der Abflussmenge im Kraichbach kann durch das Herabfahren eines so genannten Schützes im Kraichbach unterhalb des Schneidmühlwehres erfolgen.

Bereits vor einer guten Woche hatte sich der alte und neue Bundestagsabgeordnete, Olav Gutting (CDU), von dem Waghäuseler Erhard Schmitteckert die Kriegbach-Problematik erläutern lassen. Nach Ansicht des Experten liegt eine Ursache des Niedrigwassers am Kriegbach daran, dass die Fließgeschwindigkeit des Kraichbachs durch Umnutzung der Langenbrückener Mühle schneller wurde. "Das Gefälle wurde dort erhöht. Aus dem Kraichbach wurde zeitweilig ein Gebirgsbach gemacht", schimpft er.

Starkregen beschleunigen zusätzlich den Kraichbach und führen zu zusätzlicher Erosion des Kraichbachbettes. Die erhöhte Fließgeschwindigkeit bewirkt ein stärkeres Eingraben des Kraichbachs in sein Bett und damit ein Absinken des Oberflächenpegels. Das wiederum hat zur Folge, dass weniger Wasser über eine Betonschwelle und die Fischtreppe in den Kriegbach abfließt. Schmitteckerts Lösung: "Einfach die Betonschwelle um zehn Zentimeter absenken, und der Kriegbach bekäme wieder mehr Wasser. Dem Kraichbach würde, so seine Meinung, die geringe zusätzlich abfließende Menge nichts ausmachen.

Ein weiterer Grund für das Austrocknen des Kriegbachs sieht er in der Entfernung von acht Rückhalteschwellen im Kriegbach. Dadurch wurde auch dort die Fließgeschwindigkeit erhöht und beim Befahren des Bachbettes mit Baggern die Bachsohle zerstört.

Deshalb versickere jetzt das Wasser statt im Bachbett zu fließen. "Das Ergebnis ist, dass der Kriegbach jetzt mehr Wasser braucht als vorher", sagt Schmitteckert. Zu geringe Niederschläge lässt er nicht als Ursache gelten. In dieser Hinsicht sei die Situation in den vergangenen beiden Jahren wesentlich ausgeprägter gewesen.

Dem stimmt auch das vom RP beauftragte Karlsruher Ingenieurbüro zu: "Angesichts des verregneten Sommers 2021 erscheint es paradox, dass der Kriegbach Probleme mit zu geringer Wasserführung hat. Vermutlich ist nicht nur eine einzelne Ursache verantwortlich, sondern das Zusammenspiel mehrerer Faktoren."

Am Dienstag, 5. Oktober, hat der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe Gruppen und Fachleute zu einem Informationsaustausch in den Bürgersaal von Altlußheim eingeladen. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.