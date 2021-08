Altlußheim. (cab) Angesichts der jüngsten Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und der Hochwasser in der Region klingt es schon paradox, dass der Kriegbach bei Altlußheim in einigen Abschnitten ausgetrocknet ist. Hunderte Fische konnten nicht mehr durch das Gewässer wandern, waren in den letzten tiefen Stellen gefangen und mussten in Abschnitte versetzt werden, die noch genug Wasser führen.

Das teilte der Landesbetrieb Gewässer (LBG) im Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Dieser ist für die Gewässerunterhaltung in diesem Bereich verantwortlich und kann keine schnelle Lösung für das Problem präsentieren. Das scheint aber so bedeutend zu sein, dass es jetzt sogar ein Konzept für Niedrigwasserphasen geben soll. Bislang dachte man immer, nur der Hochwasserschutz sei das Gebot der Stunde. Erst im September 2020 hatte es ein Fischsterben im Kriegbach gegeben.

Nicht so am Kriegbach bei Altlußheim. Ausbleibende Niederschläge im August hatten dafür gesorgt, dass die Fische an manchen Stellen fast auf dem Trockenen sitzen. Darauf hatten die LBG vor allem auch besorgte Bürger aufmerksam gemacht. Die Behörde reagierte und startete die Umsiedlung der Fische.

Mehrere Aktionen waren dafür in den vergangenen Tagen nötig gewesen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sowie der Sportfischerclub Rheinsalm Altlussheim (SFC) hätten tatkräftig geholfen, wie es hieß. Das hat so gut geklappt, dass die LBG einen Organisations- und Einsatzplan erstellen will – falls solche Aktionen wieder mal nötig werden sollten. Dass der Kriegbach jetzt austrocknen konnte, erklärt die Gewässerbehörde mit seiner Funktion.

So dient der Bach eigentlich zur Entlastung des Kraichbachs bei Hochwasser. Hierbei spielt das Schneidmühlwehr bei Ubstadt-Weiher eine zentrale Rolle, denn hier zweigt der Kriegbach vom Kraichbach ab. In diesem wird laut der wasserrechtlichen Genehmigung das meiste Wasser geführt – egal, ob es höher oder niedriger steht.

Doch auch der Kraichbach ist inzwischen ziemlich niedrig. So waren an seinem Pegel in Ubstadt-Weiher in den vergangenen Tagen Abflüsse von weniger als 600 Litern pro Sekunde gemessen worden. Das ist weniger als der Mittelwert niedrigster jährlicher Abflüsse. Und schon dieser ist normalerweise etwa doppelt so hoch. So kommt im Kriegbach derzeit kaum noch Wasser an, das gewöhnlich über einen am Schneidmühlenwehr installierten Fischpass einläuft.

Für die Fische und wirbellosen Kleinstlebewesen bedeutet das, dass sie sich in tiefere Bereiche des Gewässers, sogenannte "Kolke", zurückziehen müssen, die eigentlich extra für solche Fälle eingerichtet wurden. Doch selbst diese "Becken" waren zuletzt nicht mehr tief genug, sodass es der Umsiedlung der Fische bedurfte. Die Kleinstlebewesen könnten hingegen in den letzten Pfützen oder im Schlamm überleben, so der LBG.

Der Behörde nach sei es keine Lösung, einfach das Schneidmühlwehr hin zum Kriegbach weiter zu öffnen. Das würde lediglich das Problem im Kraichbach verschärfen, und für die dann einwandernden Fische könnte wieder eine Rettungsaktion nötig werden, wenn es trocken bleibt.

Der LBG und das Regierungspräsidium wollen auf lange Sicht an einer Lösung arbeiten. Ein Planungsprozess sei angestoßen worden, zu dem auch eine umfassende Datenerhebung im komplexen System von Kraichbach und Kriegbach gehört. Auch Wasserentnahmen seien vorgesehen. Bis das Konzept steht und genehmigt ist, werden wohl auch in Zukunft Fische umgetragen werden müssen.