Von Günther Grosch

Weinheim. Lange vor dem ehemaligen Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard hatte Weinheim sein eigenes "Wirtschafts-Wunder". Schon 1786 zahlten hier 28 Wirte sogenanntes Ungelt, wie die alte Verbrauchssteuer seinerzeit genannt wurde. "Umgerechnet auf die damalige Einwohnerzahl kam auf 60 Erwachsene eine Gaststätte", weiß Stadtführer Franz Piva, Weinheims wandelndes Lexikon. Es war die Zeit, als die Wirtschaften und Gasthäuser die einzigen Unterhaltungsstätten waren.

Familienfeiern, Versammlungen der Zünfte und Versteigerungen fanden hier ebenso statt, wie Verkaufsgeschäfte abgeschlossen wurden. "Hauptsächliches Zahlungsmittel war der Wein, und so mancher Weinpanscher musste seine Strafe im ,Roten Turm’ absitzen", sagt Piva. Als der Lokalpoet Rudolf Sommer 1875 ein Gedicht über "Die Weinheimer Wirtschaften" verfasste, zählte er sogar über 40 Gaststätten in der Zweiburgenstadt auf und kommentierte diese Zahl auf seine Weise: "Wirtschaften gibts hier gar zu viel. Sind fast nicht all’ zu b’schreiben. Wenn man erreichen will sein Ziel, dass man zu Jedem gehen will, muss man es übertreiben."

Zu dem bekanntesten dieser alten, heute noch existierenden Gasthäuser zählt das Stadtarchiv die von dem präsidierenden Bürgermeister, Almosenpfleger und Wirt Georg Hermann zwischen 1577 und 1582 erbaute ehemalige Herberge "Zu den Böcken". Woraus später aus einem "Güldenen Bock" und "Goldenen Bock" die "Alte Post" wurde. Das am Weschnitz-Ufer gelegene Gasthaus nahm in der Beliebtheitsskala schnell den ersten Platz ein.

Eine Sandsteintafel erinnert an den Erbauer. Fotos (2): Dorn

"Viele bedeutende Persönlichkeiten kehrten hier im 17. und 18. Jahrhundert ein", ist den Unterlagen des Stadtarchivs zu entnehmen. Gäste waren 1656 der französische Marschall Antoine III. de Gramont, 1660 Liselotte von der Pfalz, 1661 der (spätere) König Georg I. von England, 1671 der kurfürstlich-sächsische Geheime Rat Freiherr Christian von Schönberg, 1775 Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe und 1871 der "Eiserne Kanzler" Fürst Otto von Bismarck in der "Alten Post".

Als baugeschichtlich eines der interessantesten Bauwerke Weinheims ist der untere Stock des Hauptbaus aus Stein gemauert, das obere Stockwerk zeigt das Haus in üppigem Fachwerkschmuck. Georg Hermann ließ den mittleren, mit einem Erker geschmückten Bauteil errichten und dazu eine Freitreppe, die wegen der regelmäßigen Weschnitz-Hochwasser zu den höher gelegenen Wohnungen hinaufführt.

"Lieber steh still an diesem Ort und hör an kurz ach meine Wort …": Eine aus rotem Sandstein gearbeitete Tafel ist dem Erbauer gewidmet. Die Inschrift ist oben und unten durch einen 20 Zentimeter breiten Fries mit Bandornamenten be-grenzt. Das Bemerkenswerte daran: Auf dieser Tafel wurden 1582 noch die gotischen Minuskel-Buchstaben verwendet, während mit der Renaissance normalerweise die römische Majuskel Verwendung fand.

"Die an den Fensterbänken zur Bergstraße hin angebrachten Steinmetzzeichen kommen auch beim einstigen Kaufhaus auf dem Marktplatz, dem heutigen Alten Rathaus, vor und deuten damit auf den gleichen Baumeister beider Gebäude hin", erläutert Piva. Über der ins Treppenhaus führenden Tür ist die Inschrift "Friede den Eintretenden und Wohl dem Gehenden, 1579" zu lesen.

Der zur Stadtseite hin gelegene Erweiterungsbau zur "Hohlgaß", der heutigen Friedrichstraße, wurde später errichtet und soll ebenfalls einen Erker gehabt haben. Wegen seiner Baufälligkeit wurde er um 1800 abgetragen. Im Erdgeschoss dieses Gebäudeteils befand sich die Küche. Später war hier die Poststube untergebracht. Der lang gestreckte Flügel entlang der Weschnitz wies im Erdgeschoss Ställe und Remisen, im Obergeschoss Logierstuben auf. Dieser Steinbau wurde 1684 errichtet, nachdem die ersten Stall- und Remisenbauten 1682 durch ein Feuer zerstört worden waren.

Das Haus wechselte häufig seine Besitzer. 1801 kam das Anwesen in den Besitz des kaiserlichen Posthalters Carl Samuel Hübsch. Er zahlte 5310 Gulden dafür, gab die Wirtschaft auf, richtete eine Posthalterei ein und betrieb hier eine der insgesamt zehn Postverwaltungen Badens. 1855 versteigerten die Erben des Posthalters Hübsch das Anwesen für 7000 Gulden an die Müllermeister Franz, Valentin und Josef Kinscherf.

Ab 1646 war die Herberge im Besitz von Hans Hecker gewesen. Die Schildwirtschaft nannte sich jetzt "Zum Bock". Dank seiner Ehefrau Anna zählte das Haus bald zu den angesehensten Gastwirtschaften an der Bergstraße. Um Anna Hecker, die immer wieder mit ihrer losen Zunge auffiel, ranken sich zahlreiche Anekdoten. Als 1669 Frühstücksgäste von einer "drohenden Kriegsgefahr" redeten, kam es zum sogenannten Gänsefeder-Skandal. Die Wirtin fuhr den Gästen da-zwischen und schrie: "Der Kurfürst und die anderen hohen Herren sollten ihre ewigen Streitereien statt mit dem Schwert mit dem Gänsekiel austragen".

Die Regierung nahm die Bockwirtin beim Wort, die fortan die kurfürstlichen Kanzleien in Heidelberg ausreichend mit Schreibfedern beliefern musste: "Alljährlich auf Martini 7500 Federkiele" – was damals eine enorme Strafe bedeutete. Als Johann Wolfgang von Goethe 1775 hier übernachtete, hatte das Haus seinen Höhepunkt allerdings bereits überschritten. Der Dichterfürst notierte: "Sieh ein Eckchen, wo sich die Natur in gedrungener Einfalt uns mit Lieb und Fülle um den Hals wirft". Goethes Weiterreise anderntags nach Heidelberg erfolgte offenbar in fröhlicher Stimmung. Die Fortführung seines Tagebuches lasse erkennen, dass die "Überfüllung seines Glases" ihre Schuldigkeit getan habe, so Pivas süffisanter Kommentar. 1925 bis 1929 kam es zu einer umfassenden baulichen Veränderung des Anwesens.

1948 ließ sich Kurt Krisp, der Gründer der Firma Kukident aus Berlin, in der Alten Post nieder. Im Obergeschoss des Breithauses wohnhaft, gründete er hier die Firma Kukirol. Im Erdgeschoss wurde das Pulver für Zahnpflege- und Fußpflegemittel unter anderem zu Tabletten verarbeitet und verpackt. Ende der 70er-Jahre eröffnete im Erdgeschoss wieder eine Gaststätte. 1982 genehmigte das Denkmalschutzamt die Renovierung der Außenfassade. Mittlerweile sind auch in den ehemaligen Remisen mehrere Wohnungen entstanden und bewohnt.