Von Wolf H. Goldschmitt

Sandhausen. Sie hungern und finden gerade in der heißen Jahreszeit kaum Wasserstellen. Fast täglich landen völlig abgemagerte und dehydrierte Eichhörnchen bei der privaten Wildtierhilfe von Jeanette Plehn-Mahler. Dabei lässt sich das Leid der stark bedrohten, heimischen Tierart mit geringem Aufwand lindern.

"Bitte denkt gerade jetzt an Eichhörnchen und andere Wildtiere und unterstützt sie durch Aufstellen von flachen Wasserschalen. Der Inhalt sollte täglich erneuert werden. Sie brauchen die Flüssigkeit dringend. Und weil es im August kaum regnet, wird die Not noch größer", appelliert die engagierte Tierschützerin flehentlich. "Dazu Walnüsse oder Erdnüsse, Sonnenblumenkerne und vielleicht einen halben Apfel in den Garten oder vor die Tür stellen", ergänzt sie im Gespräch mit der RNZ. Die Tränke sollte aber nicht in unmittelbarer Nähe von Büschen und Sträuchern platziert werden, damit sich potenzielle Feinde nicht unbemerkt anschleichen können.

In diesem Jahr wurden bei der Wildtierhilfe bereits über 70 Eichhörnchen aufgepäppelt. Foto: gol

Über 70 Eichhörnchen, ob braun, rot oder schwarz, hat die "Pflegemama" zusammen mit ihrem Mann in diesem Jahr schon hochgepäppelt. Die meisten waren Jungtiere, für die die Eltern keine Nahrung finden. Unermüdlich agieren die Nothelfer auch jetzt, da noch 16 Tiere ihre regelmäßige Fütterung brauchen. "Ein paar Stunden Schlaf, mehr ist kaum drin. Aber das ist bei uns schon Normalität", erzählt die tiermedizinische Fachkraft.

Die Kleinen werden mit Kokosöl zunächst von Zecken und Flöhen befreit. Danach wird das schwache Immunsystem der Milchbabys durch regelmäßige Nahrung wieder in Gang gesetzt. Alle, die mit der Flasche großgezogen werden, bekommen einen Namen. Später kann selbst Jeanette Plehn-Mahler sie nicht mehr unterscheiden. "Aber solange ich sie in der Hand halte, nenne ich sie auch bei ihrem Namen", sagt sie nicht ohne Stolz. Und verweist auf "Luna", einen Neuankömmling vom Wochenende. Die Handvoll Leben ist ein ganz besonderes Exemplar: tiefschwarz, nur der Bauch ist weiß.

Eichhörnchen ernähren sich normalerweise das ganze Jahr über von Baumsamen, die sie in Zapfen von Lärchen, Fichten und Tannen finden. Jedes Tier müsste täglich 20 bis 30 Zapfen bearbeiten, um den eigenen Tagesbedarf zu decken. Daneben frisst es auch Nüsse, die alle aber erst wieder im Herbst reif sind. Aufgrund der Hitzewelle im vergangenen Jahr hungern die possierlichen Baumbewohner jetzt.

Ein Großteil der sonst reichlich vorhandenen Nahrung ist damals vertrocknet. Das bedroht heute die Population der ohnehin schon geschwächten Säugetiere. "Eichhörnchen sind in Stadtgebieten eigentlich ganzjährig von Hungersnot bedroht, denn sie halten keinen Winterschlaf und brauchen immer Vorräte", bringt die Sandhäuser Expertin das Problem auf den Punkt. Um jetzt überhaupt Nahrung zu finden, legen sie längere Strecken zurück als sonst.

Diese zusätzliche Anstrengung schwächt die fruchtbaren Nager, die zweimal im Jahr bis zu fünf Junge zur Welt bringen können, was die momentane Nahrungskrise noch verschärft. Erschwerend kommt hinzu, dass sie nur die Hälfte ihrer Futterdepots überhaupt wiederfinden. Gerettete Nager aus der Wildtierhilfe, die sich ausschließlich über Spenden finanziert, werden später wieder ausgewildert. Bis auf einen Sonderfall. Der hat sich auf dem Balkon eingenistet und will gar nicht mehr fort.

Info: Die Auffangstation in Sandhausen ist täglich zwischen 6 und 20 Uhr über 0152/539 292 86 erreichbar. Außerhalb dieser festen Zeiten ist dann der deutschlandweite Eichhörnchen-Notruf unter 0700/200 200 12 im Einsatz.