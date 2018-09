Von Nadine Rettig

Weinheim/Rhein-Neckar. Das kann sich sehen lassen: Insgesamt 22 Kommunen aus dem Rhein-Neckar-Kreis haben sich im Juni an der Aktion "Stadtradeln" beteiligt. Ziel der Kampagne war es, "das Radfahren als Alternative immer mehr ins Bewusstsein der Menschen zu bringen", wie Landrat Stefan Dallinger jetzt bei der Siegerehrung in Weinheim betonte.

Und wie gut das im Rhein-Neckar-Kreis funktioniert hat, konnte man an der Bilanz schnell ablesen: Insgesamt 2255 eifrige Radler hatten sich auf ihre Drahtesel geschwungen und in den drei Wochen sage und schreibe 490.000 Kilometer zurückgelegt. Dabei wurden insgesamt 70 Tonnen CO2-Ausstoß verhindert, was beweist: Die Radler haben mit ihrer Teilnahme an der Aktion nicht nur etwas für die eigene Gesundheit und Fitness getan, sondern auch einen großen Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Und das freute Dallinger ganz besonders. Er kenne kaum ein Projekt, das so viel Dynamik habe, wie der Radverkehr in Baden-Württemberg, zeigte er sich zufrieden mit der Entwicklung hin zu fahrradaktiveren Kommunen. Elisabeth Kramer, ehrenamtliche Stellvertreterin des Weinheimer Oberbürgermeisters, sah einen deutlichen Fortschritt der Radkultur in Weinheim. "Das Radeln in der Stadt wird immer attraktiver", hat sie festgestellt. Und so ganz "nebenbei" landete die Zweiburgenstadt auch noch auf dem ersten Platz in der Kategorie "Beste Kommune bis 49.999 Einwohner".

Die Weinheimer legten insgesamt 65.691 Kilometer zurück - das entspricht ungefähr der 1,64-fachen Länge des Äquators, damit wurden rund 6,3 Tonnen CO2-Ausstoß verhindert. Und auch die Vertreter der Nachbargemeinde hatten es nicht weit, um ihren Sieg zu feiern, denn in der Kategorie "Beste Kommune bis 10.000 Einwohner" hatte sich Hirschberg mit 26.217 Kilometern an die Spitze geradelt.

Anschließend wurden auf dem Weinheimer Dürreplatz die Preise überreicht. Foto: Burkhardt

Die fleißigsten Einzelradler mit 6,5 Kilometern pro Einwohner hatte die Gemeinde Mauer in ihren Reihen. Lohn dafür war der erste Platz in der Kategorie "Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern pro Einwohner". Das fahrradaktivste Kommunalparlament im gesamten Rhein-Neckar-Kreis konnte Walldorf vorweisen - 190,7 Kilometern wurden zurückgelegt.

Es wurden aber nicht nur die Kommunen selbst geehrt, sondern auch Team- und Einzelleistungen hervorgehoben. Mit 22.441 Kilometern war das Team des Carl-Benz-Gymnasiums aus Ladenburg der unangefochtene Sieger bei den Teams mit den meisten zurückgelegten Kilometern. Anschließend wurde das Team "Villa Kunterbunt" geehrt. Rolf Beck und Manfred Rutsch waren in der Kategorie "Meiste Kilometer pro Teilnehmer" nicht zu schlagen - 1336,5 Kilometer bedeuteten hier die Bestmarke.

In der Königsdisziplin "Beste Radlerin und der beste Radler" des Rhein-Neckar-Kreises siegten Dagmar Criegee (1018,9 Kilometer) und Thomas Löwe (2193 Kilometer). Gewinner der direkt im Anschluss prämierten Aktion Rad- Schnitzeljagd war Nikolas Bock aus Spechbach, der sich riesig über ein nagelneues E-Bike als Hauptgewinn freute. Bock hatte die über 100 Kilometer gemeinsam mit seinem Bruder absolviert.

Vor der Siegerehrung waren Landrat Dallinger, Vertreter der Kommunen sowie zahlreiche Bürger vom Hauptbahnhof Weinheim zum Dürreplatz geradelt, um so ein Zeichen für den Klimaschutz und nachhaltige Mobilität zu setzen. Im kommenden Jahr findet das "Stadtradeln" vom 18. Mai bis 7. Juni statt.