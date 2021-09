Rhein-Neckar-Kreis. (rnz/jasch) Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Bereits seit einigen Jahren breitet sich die anzeigenpflichtige Viruserkrankung in Haus- und Wildschweinbeständen in Osteuropa aus. Frisches, wie auch gefrorenes, gepökeltes oder geräuchertes Fleisch, Wurstwaren wie Rohwürste oder Salami, können für Haus- und Wildschweine über lange Zeit infektiös sein. Das Virus ist sehr widerstandsfähig und wird direkt über Tierkontakte oder indirekt, z.B. über Fleisch oder Wurst von infizierten Tieren übertragen.

Für den Menschen ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich. Es soll jedoch vermieden werden, dass das Virus in heimische Wild- und Nutztierbestände eingeschleppt wird und wirtschaftliche Schäden anrichtet. Unter ungünstigen Bedingungen genügen bereits unachtsam entsorgte Reste eines Wurstbrötchens an einer Raststätte. Das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises appelliert deshalb an alle Bürger, Essensreste in fest verschlossenen Müllbehältern und keinesfalls in der freien Landschaft zu entsorgen, sodass diese nicht durch Wildschweine erreicht werden können.

Auch aus dem Urlaub mitgebrachte Lebensmittel stellen eine Gefahr dar. Für die Einfuhr von tierischen Erzeugnissen in die EU gelten generell strenge Vorschriften. So ist es grundsätzlich verboten, Fleisch- und Milchprodukte aus Nicht-EU-Ländern im Reisegepäck mitzubringen. Eine Ausnahme bilden Andorra, Liechtenstein, Norwegen, San Marino und die Schweiz sowie Fischereierzeugnisse zum persönlichen Verbrauch aus den Färöern und Island. Nähere Informationen zur Einfuhr von tierischen Erzeugnissen im Reiseverkehr sind unter www.zoll.de zu finden.

Sämtliche tierischen Erzeugnisse außerhalb dieser Länder müssen bei der Ankunft an der EU-Grenze zur Vernichtung abgegeben werden.

Weitere Informationen rund um die Afrikanische Schweinepest sind auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises unter www.rhein-neckar-kreis.de/asp zu finden.