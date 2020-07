Abtsteinach (pri/lyd) Am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr verunglückte ein Sattelzug auf der L3408 zwischen Weinheim und Abtsteinach. Nach ersten Informationen soll der Fahrer von einem Insekt gestochen worden sein, kam dadurch in den Grünstreifen und kippte an einer Böschung um. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an den Unfallort geflogen. Der Sattelzug hatte mehrere Tonnen Brennholz geladen. Die L3408 ist zwischen Ober-Abtsteinach und Birkenau-Löhrbach wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.