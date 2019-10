Von Carsten Blaue

Ludwigshafen. Die Homepage des Techno-Clubs ist schwarz, die Schrift nicht viel heller. Das passt zur schlechten Nachricht: "Wir schließen den ’Loft Club’ zum 31. Oktober 2020 dauerhaft", heißt es da. Das ist eine Zäsur im Club- und Nachtleben der Region. Bis es so weit ist, sollen sich das Partyvölkchen und die treuen Fans den Frust einfach von der Seele tanzen.

So wünschen es sich jedenfalls die Autoren der Internet-Info: "Ab sofort werden wir die alte Dame ’Loft Club’ verabschieden. Wir lassen die Wände beben, die Herzen schlagen, die Bässe wummern und die Beats zirkulieren. Ein volles Jahr Loft-Closing. Wir feuern alles ab, was wir noch haben, leeren die Depots, betanken die Kessel, ab jetzt läuft das Finale!" So muss das wohl klingen nach über 30 Jahren Party.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1989 hat der Technoclub nach dessen Angaben rund eine Million Gäste gehabt. Zahlreiche internationale Stars der DJ-Elite haben hier aufgelegt. Seit der Eröffnung war das Loft demnach treibender Faktor der gesamten Region und Sprungbrett für neue Talente. Spätere Weltstars wie Loco Dice, Luciano oder Kid Alex / Boys Noize spielten schon in Ludwigshafen, bevor sie ihren Durchbruch hatten.

Anfangs gab es den Mittwoch und den "Indiefreitag". Später wandelte sich die Partyzone im Lagerplatzweg zu einem reinen Techno-Club mit Auftritten von Deichkind, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Carl Cox oder Richie Hawtin. Nach Angaben auf der Homepage soll die Mannheimer polysense GmbH den Club derzeit betreiben. Doch die Telefonleitungen waren am gestrigen Freitag tot. Die Nachricht von der Schließung wurde durch die Mannheimer Eventagentur Cosmopop bestätigt, die für das Marketing des Clubs sorgt.

Zu den Gründen für die Einstellung des Betriebs wollte sich Cosmopop-Marketingleiter Robin Edinger auf RNZ-Anfrage nicht weiter äußern: "Eigentlich ist ja auch alles gesagt." Es sei jetzt einfach Zeit, das Kapitel abzuschließen: "Es ist vorbei". Der "Abgesang" für einen der ältesten Techno-Clubs überhaupt, wie die Eventagentur in einer Mitteilung schreibt, wird ein Jahr lang dauern.

Danach werde es "auf zu neuen Ufern gehen". Auch was sich dahinter verbirgt, wollte Edinger nicht sagen. Wohl aber, dass die polysense GmbH an ihren anderen Projekten in Ludwigshafen und Mannheim festhält: "Der ’Hafen 49’ und das ’Zimmer’ in Mannheim werden weiterbetrieben."