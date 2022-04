Ladenburg/Rhein-Neckar. (stu) Das Bemühen um eine erfolgreiche Rückholung des vor zwei Jahren nach Afghanistan abgeschobenen Mostafa Nazari hat ein glückliches Ende genommen. Kurz vor Ostern wurde der 28-jährige Afghane von einer privaten Berliner Luftbrücke über Pakistan nach Deutschland zurückgeholt. Die Abschiebung schlug vor zwei Jahren in der Region hohe Wellen, weil Nazari bestens integriert war und bei der Firma Diringer & Scheidel eine Ausbildung als Straßenbauer mit Auszeichnung abgeschlossen hatte.

Für die Rückholung Nazaris setzten sich unter anderem der Ladenburger Hilfsverein INT.AKT, aber auch der frühere Arbeitgeber Diringer & Scheidel ein. Nazari berichtete am Donnerstag der Rhein-Neckar-Zeitung, dass er nach seiner Abschiebung durch die Hölle ging. Er wurde von den Taliban verfolgt und musste unter Lebensgefahr ständig seinen Aufenthaltsort in Afghanistan wechseln. Finanziell und moralisch wurde der junge Mann vom Ladenburger Verein unterstützt. Auch der verstorbene Landtagsabgeordnete Uli Sckerl (Grüne) habe die Weichen für die Rückkehr gestellt, sagte Petra Fuhry vom Verein INT.AKT, die Nazari von Ladenburg aus – so gut es ging – betreute.

Die Rückholaktion schien kurz vor Ostern in letzter Minute doch noch zu scheitern. Die Heidelberger Abgeordnete und Staatssekretärin Franziska Brantner konnte jedoch erreichen, dass der in den letzten zwei Jahren für eine deutsche Hilfsorganisation arbeitende junge Mann Afghanistan verlassen konnte.