A656 bei Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Drei Fahrzeuge kollidierten auf der A656 in Richtung Mannheim am Donnerstagnachmittag. Die Autos waren am Stauende vor der Baustelle bei Edingen zusammengestoßen.

Ersten Informationen zufolge gab es dabei fünf Leichtverletzte. Der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet.

Danach kam es zu einem Stau, der mittlerweile (Stand: 17.40 Uhr) etwa drei Kilometer lang ist und bis zum Autobahnkreuz Heidelberg reicht. Zudem gibt es größere Ölspur an der Unfallstelle.