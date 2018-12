Worms. (dpa/pol) Bei einem schweren Unfall ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A61 bei Worms ein Lastwagen-Fahrer tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren zwei Lastwagen an dem Unfall beteiligt, der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar.

Gegen 5.40 Uhr war der 56-jährige Fahrer eines 7,5-Tonners in Richtung Mannheim unterwegs, als er kurz nach der Raststätte Wonnegau West bei Worms einen Sattelzug überholte. Beim Wiedereinscheren geriet der Laster ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen die Leitplanke, schleuderte dann gegen die Mittelleitplanke und drehte sich. Der nicht angeschnallte Mann aus Kaiserslautern wurde aus seinem Fahrzeug auf die rechte Spur vor den Sattelzug geschleudert, wo er von diesem überfahren wurde.

Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 43-jährige Fahrer des Sattelzuges erlitt einen Schock und wurde ins Klinikum Worms verbracht. Es bildete sich ein Rückstau von circa zehn Kilometern. Derzeit (Stand 9 Uhr) sind beide Fahrbahnen in Richtung Süden komplett gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Mörstadt abgeleitet. Die Bergungsarbeiten werden noch mindestens zwei Stunden in Anspruch nehmen.