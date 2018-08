Sinsheim/Wiesloch. (RNZ/mare) Der Jahrhundertsommer mit seinen tropischen Temperaturen setzt auch den Asphaltbelägen auf den Straßen zu. Im Bereich der Autobahn A6 ist es durch die anhaltende Hitze zu Spurrillen gekommen, der Belag hat sich im Bereich der Baustelle massiv verformt und muss repariert werden.

Daher wird die A6 kurzfristig ab Dienstag, 7. August, 22 Uhr, bis Mittwoch, 8. August, 5 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim komplett gesperrt, wie der Autobahnbetreiber ViA6West GmbH & Co. KG mitteilt.

Betroffen ist hiervon besonders der Streckenabschnitt zwischen Sinsheim und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg auf einer Länge von mehreren Kilometern innerhalb der Baustellenverkehrsführung in Fahrtrichtung Mannheim. Nach Angaben des Autobahnbetreibers sind die in dem Bereich teilweise jahrzehntealten Asphaltschichten dem überproportionalen Anteil an Schwerlastverkehr in Kombination mit den außergewöhnlichen, sommerlichen Witterungsbedingungen nicht gewachsen.

Der betroffene Abschnitt wird ab Herbst 2019 komplett erneuert. Um weitere Schäden zu vermeiden und um jegliche Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer auszuschließen, seien diese kurzfristigen Notmaßnahmen erforderlich. Seit einigen Tagen besteht im genannten Streckenabschnitt zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg ein generelles Überholverbot.

Darüber hinaus gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h. Motorradfahrer sollen ausschließlich die linke Fahrspur nutzen.

Die Umleitung erfolgt über die U68. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.