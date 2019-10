A6 bei Schwetzingen. (pol/mare) Der Unfall-Wahnsinn auf der Autobahn A6 ging auch am Samstag weiter: In Fahrtrichtung Mannheim krachte es gegen 16.20 Uhr, wieder waren mehrere Fahrzeuge beteiligt, wieder gab es mehrere Verletzte. Das teilt die Polizei mit.

Die Autobahn musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. Eine 37-jährige Toyota-Fahrerin aus Heidelberg fuhr auf dem Standstreifen zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim. Es gelang ihr aufgrund des dichten Verkehrs vor Ende des Beschleunigungsstreifens nicht, von der A61 kommend auf die Hauptfahrbahn zu wechseln.

Als sie dann doch von der Standspur auf den rechten Fahrstreifen wechselte, musste ein dort fahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt eine Vollbremsung hinlegen und auf den linken Fahrstreifen wechseln. Durch zu geringen Sicherheitsabstand fuhren dann auf beiden Spuren insgesamt sechs Fahrzeuge aufeinander auf oder wurden aufeinander geschoben.

Bei dem Unfall wurden sieben Personen verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Alle Personen konnten jedoch noch am selben Abend wieder aus den Krankenhäusern entlassen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro.

Durch den Unfall war die Autobahn in dem betroffenen Bereich bis 18.10 Uhr voll gesperrt. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt und der Verkehr am Seitenstreifen vorbeigeführt werden bevor die Fahrbahn gegen 18.40 Uhr wieder uneingeschränkt befahrbar war. Der Stau betrug rund zwei Kilometer.