Schwetzingen. (pol/mare) Wegen eines Unfalls zweier Lkw auf der Autobahn A6 war die Fahrbahn in Richtung Mannheim voll gesperrt. Das berichtet die Polizei.

Am Ende eines Staus kam es um 14.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen zu dem Unfall, bei dem ein beteiligter Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn geleitet.

Die Sperrung konnte in dem besagten Autobahnabschnitt mittlerweile wieder aufgehoben werden. Seit 15.30 Uhr wird der Verkehr auf der Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Derzeit ist der Verkehrsdienst Mannheim noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Die Beamten werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Update: Dienstag, 23. November 2021, 17.20 Uhr