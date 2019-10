A6 bei Hockenheim. (pol/mare) Auf der Autobahn A6 zwischen der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring West und dem Autobahnkreuz Walldorf hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall ereignet. Zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Heilbronn waren blockiert, wie die Polizei mitteilt.

Der 36-jährige Fahrer eines VW Polo fuhr um 10.50 Uhr auf den Auflieger eines beladenen 40-Tonners auf. Dabei rutschte der Kleinwagen teilweise unter den Anhänger, wodurch der Fahrer eingeklemmt wurde. Von der Feuerwehr wurde der 36-Jährige befreit. Er erlitt mehrere Verletzungen, weshalb ein Rettungshubschrauber anflog und auf der Autobahn landete.

Letztlich kam der nicht schwerer Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsarbeiten der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und einer Staubildung von bis zu vier Kilometern.

Der Streckenabschnitt wurde um 13.45 Uhr wieder freigegeben. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 36-jährige Polo-Fahrer aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Lkw auf, der am Ende eines Staus abbremsen musste. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro.

Update: Dienstag, 15. Oktober 2019, 15.58 Uhr