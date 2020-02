A6 bei Hockenheim. (pri/rl) Am späten Donnerstagnachmittag kam es auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Feuerwehreinsatz. Kurz nach der Tank- und Rastanlage "Am Hockenheimring Ost" lief nach einem Unfall Dieselkraftstoff aus einem Lastwagen-Tank aus. Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor.